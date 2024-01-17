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Rasmussen Reports: 34% американцев считают, что Остин должен уйти в отставку

17 января 2024, 21:48
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

Тридцать четыре процента американцев считают, что шеф Пентагона Ллойд Остин должен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Rasmussen Reports.
Отмечаются, что против ухода Остина выступают 46% опрошенных. Остальные респонденты не уверены ​в своей позиции по текущему вопросу.

Напомним, Остин попал в больницу 1 января, в понедельник, а конгресс узнал об этом лишь в пятницу. Информация шокировала высших должностных лиц, в том числе и советника американского президента Джейка Салливана.


О госпитализации министра обороны США Ллойда Остина стало известно 6 января. Причиной стали осложнения, возникшие после проведения медицинской процедуры.

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В Эстонии планируют лишить россиян права голоса
Премьер Эстонии Каллас хочет найти способ запретить россиянам голосовать
17 января 2024, 21:50

Фото: iStock/Racide

Власти Эстонии пытаются найти возможность запретить россиянам и белорусам, проживающим в стране, голосовать на местных выборах. Об этом заявила премьер-министр Кая Каллас.
При этом конституция Эстонии позволяет голосовать на местных выборах всем жителям страны, которым исполнилось 16 лет, даже лицам без гражданства. Однако баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только эстонские граждане, а также стран Евросоюза.

Каллас пояснила, что правящая коалиция хотела бы приостановить право россиян и белорусов голосовать на время проведения СВО. Однако сделать это без изменения действующей конституции невозможно, подчеркнула она. Теперь, по ее словам, министерство юстиции заново проанализирует ситуацию, после чего сможет предложить новый вариант, как это можно сделать при изменении конституции.

В настоящее время в Эстонии проживают порядка 67 тысяч россиян.

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Самолет Блинкена сломался перед вылетом из Давоса
Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса на своем самолете из-за поломки
17 января 2024, 21:27

Фото: iStock/Chalabala

Государственный секретарь США Энтони Блинкен застрял в швейцарском Давосе и не мог вылететь в Вашингтон из-за того, что его самолет сломался. Об этом сообщает Bloomberg.
«Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из Давоса по расписанию в среду из-за критической поломки его воздушного судна», — говорится в статье.

Уточняется, что Блинкен уже успел совершить посадку на самолет вместе со своим сопровождением. Однако была обнаружена утечка кислорода. Таким образом, воздушное судно оказалось непригодным для безопасного перелета.

В итоге госсекретарю США экстренно пригнали самолет из Брюсселя, на котором он улетел. А вот его помощники были вынуждены искать коммерческие рейсы, чтобы вернуться в Вашингтон.

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#блинкен
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Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС
Министр Мондино: Аргентина не будет участвовать в БРИКС как в политическом союзе
17 января 2024, 21:24

Фото: iStock/butenkow

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что новое правительство Аргентины отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям. Об этом Мондино сообщила на Всемирном экономическом форуме.
По словам Мондино, южноамериканская страна намерена поддерживать равноудаленность и многосторонность. Министр отметила, что членство в БРИКС не принесет Аргентине ничего нового с экономической стороны, так как государство на «отличном уровне» торгует со всеми странами блока, включая его новых участников.

Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. О своем решении аргентинский лидер сообщил президенту РФ Владмиру Путину в письме. Также был уведомлен председатель КНР.

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#брикс
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«Это не мой уровень»: Зеленский заявил, что не планировал встречу с премьером КНР в Давосе
Зеленский заявил, что сам не хотел встречаться с делегацией Китая в Давосе
17 января 2024, 21:05

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел встречаться с китайской делегацией на форуме в Давосе, так как ее представители не соответствуют его уровню. Слова Зеленского приводит «Страна.ua».
По словам украинского лидера, ему не нужны любые диалоги, Зеленского необходимы исключительно «важные решения от лидеров». При этом, согласно данным издания Politico, глава офиса Зеленского Андрей Ермак «делал намеки на то, что президент может встретиться с китайским премьером», однако в этой просьбе было отказано.

Ранее сообщалось, что Китай отказал Украине в проведении встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе президента Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна. При этом представитель Украины заявил Politico, что Киев не просил о встречи с премьером КНР.

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#украина
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Карл III временно перестанет исполнять королевские обязанности
Королю Великобритании Карлу III потребовалась госпитализация
17 января 2024, 20:40

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Королю Великобритании Карлу III потребовалась помощь врачей из-за болезни. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам представителя Букингемского дворца, Карл III будет госпитализирован на следующей неделе, по этой причине монарх временно не будет исполнять публичные обязанности.

Отмечается, что состояние здоровья короля не представляет угрозу дли его жизни. Мероприятия с участием Карла III, которые были запланированы на 18 и 19 января, также отложены.

Ранее сообщалось, что Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери, Маргрете II, которая правила страной 52 года.

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Китай преподнёс неприятный сюрприз Украине
Politico: Китай отклонил просьбу Киева о встрече Ли Цяна и Зеленского
17 января 2024, 19:41

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Китай отказал Украине в проведении встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе президента Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна.
Об этом пишет Politico, со ссылкой на американского чиновника. По его словам, это было «неприятным сюрпризом» для Украины.

В публикации сказано, что украинские политики хотели встретиться с коллегами из Китая. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак "делал намеки на то, что президент может встретиться с китайским премьером, но в этой просьбе было отказано.

При этом представитель Украины заявил Politico, что Киев не просил о встречи с премьером КНР.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что армия России уничтожает украинскую ПВО и военно-промышленный комплекс с помощью ракетных ударов.

Он считает, что российские военные начали масштабную ракетную атаку на военные объекты Украины. При этом, по его словам, ВСУ терпят поражение на всех направлениях в зоне спецоперации. А российские удары по объектам страны становятся все более разрушительными.

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#китай
#украина
#новости
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Политолог Супонина заявила об опасности большой войны на Ближнем Востоке
17 января 2024, 19:26

Фото: istockphoto.com/Racide

Политолог Елена Супонина заявила, что на Ближнем Востоке всё больше возрастает опасность войны с участием Ирана.
«Опасность большой войны в регионе с участием Ирана возрастает. Действия американцев и британцев становятся всё более провокационными. Они дразнят Тегеран с каждым разом всё агрессивнее, и удержаться на грани войны, не вступив в прямое противостояние, будет очень сложно», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Супонина.

Ранее сообщалось, что США намерены вновь вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций. Это решение вашингтонская администрация приняла на фоне многочисленных атак хуситов на суда в Красном море.

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#иран
#политика
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Глава МИД Британии выступил против обхода санкций Россией
Кэмерон намерен призывать лидеров стран противодействовать обходу РФ санкций
17 января 2024, 18:53

Фото: iStock/nevenmn

Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон заявил, что будет призывать лидеров западных государств противодействовать обходу РФ введенных санкций. Об этом Кэмерон сообщил на пресс-конференции в рамках ВЭФ в Давосе.
По словам Кэмерона, в Британии тщательно следят за тем, чтобы введенные страной санкции не обходили другие государства. Стоит отметить, что множество западных политиков не раз высказывались на тему того, что несмотря на введенные санкции РФ удается не только сохранять стабильное экономическое положение, но и улучшать его. Так немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справилась с санкционным давлением, которое оказывается элитами некоторых недружественных стран. По словам российского лидера, текущая экономическая ситуация в стране является устойчивой.

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Зеленский переживает, что Россия может захватить Украину
Зеленский: Без западной поддержки Россия может захватить Украину
17 января 2024, 18:39

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил, что без западной поддержки Россия может захватить Украину, призвав союзников не экспериментировать с оказанием военной помощи.
«Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Потому что без помощи США, ЕС Украина будет бороться, но станет слабее, и это будет возможность для России захватить нас», - заявил Зеленский.

Он также добавил, что, когда Россия захватит Украину, она вступит в войну с НАТО. По мнению украинского президента, глава российского государства только этого и желает.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что в 2024 году Берлин окажет военную помощь Украине в размере более чем €7 млрд. Германия с момента начала СВО занимает второе место после США по объёмам выделенной Киеву помощи.

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