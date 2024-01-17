Rasmussen Reports: 34% американцев считают, что Остин должен уйти в отставку

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Тридцать четыре процента американцев считают, что шеф Пентагона Ллойд Остин должен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Rasmussen Reports.
Отмечаются, что против ухода Остина выступают 46% опрошенных. Остальные респонденты не уверены в своей позиции по текущему вопросу.
Напомним, Остин попал в больницу 1 января, в понедельник, а конгресс узнал об этом лишь в пятницу. Информация шокировала высших должностных лиц, в том числе и советника американского президента Джейка Салливана.
О госпитализации министра обороны США Ллойда Остина стало известно 6 января. Причиной стали осложнения, возникшие после проведения медицинской процедуры.
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Напомним, Остин попал в больницу 1 января, в понедельник, а конгресс узнал об этом лишь в пятницу. Информация шокировала высших должностных лиц, в том числе и советника американского президента Джейка Салливана.
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Екатерина Коршунова