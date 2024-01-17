Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС

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Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что новое правительство Аргентины отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям. Об этом Мондино сообщила на Всемирном экономическом форуме.
Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. О своем решении аргентинский лидер сообщил президенту РФ Владмиру Путину в письме. Также был уведомлен председатель КНР.
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Екатерина Коршунова