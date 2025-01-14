«Расписался, что крыть нечем»: Захарова уличила главу МИД Молдавии в русофобии

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила министру иностранных дел Молдавии Михаю Попшою, который ранее заявил, что перестал комментировать ее высказывания.
Попшой объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, Захарова «не представляет дипломатию», а ее заявления являются «лишь элементом пропаганды».
В ответ Захарова подчеркнула, что ее дипломатическая деятельность основывается на правде, подкрепленной цифрами и фактами.
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«Любое обвинение, выдвинутое ею против нас, является всего лишь элементом пропаганды», — заявил он.
В ответ Захарова подчеркнула, что ее дипломатическая деятельность основывается на правде, подкрепленной цифрами и фактами.
«Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем», — указала Захарова.По ее словам, каждая реплика про Молдавию была ответом на «русофобскую риторику режима в Кишинёве». Если власти страны прекратят разжигать антироссийскую пропаганду, которая строится на лжи и ненависти, тогда и ответная реакция со стороны РФ прекратит казаться им агрессивной.
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Мария Моисеева