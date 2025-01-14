Лавров выступит с оценкой итогов и планов внешней политики РФ на большой пресс-конференции

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет большую ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам работы российской дипломатии за 2024 год и планам на 2025-й. Мероприятие традиционно будет включать широкий спектр вопросов, затрагивающих как внутренние, так и внешнеполитические темы. Об этом сообщает ТАСС.
Пресс-конференция отличается отсутствием временных ограничений: предыдущие годы она длилась около трех часов. На вопросы журналистов, которые останутся без ответа, МИД РФ предоставляет письменные разъяснения.
Ожидается, что повестка пресс-конференции охватит ключевые международные события, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке, ситуацию в Сирии, Приднестровье и Грузии. Особое внимание будет уделено отношениям России с партнерами по БРИКС, ОДКБ, ШОС, а также перспективам взаимодействия с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа.
Ожидается, что Лавров коснется глобальных вызовов в энергетике, динамики нефтяных и газовых рынков и роли России в новых экономических реалиях.
На прошлогодней пресс-конференции участвовало около 360 журналистов из 140 различных СМИ. В 2025 году состав представителей медиа пока не анонсирован. Модератором события традиционно выступит официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Ожидается, что повестка пресс-конференции охватит ключевые международные события, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке, ситуацию в Сирии, Приднестровье и Грузии. Особое внимание будет уделено отношениям России с партнерами по БРИКС, ОДКБ, ШОС, а также перспективам взаимодействия с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа.
Ожидается, что Лавров коснется глобальных вызовов в энергетике, динамики нефтяных и газовых рынков и роли России в новых экономических реалиях.
На прошлогодней пресс-конференции участвовало около 360 журналистов из 140 различных СМИ. В 2025 году состав представителей медиа пока не анонсирован. Модератором события традиционно выступит официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Мария Моисеева