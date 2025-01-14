Байден подвел итоги своего срока в финальной речи: все, о чем заявил президент США

Джо Байден (Фото: whitehouse.gov)
Уходящий президент США Джо Байден, завершая свой срок, произнес заключительную речь о внешней политике. Он подвел итоги работы своей администрации, сделав акцент на поддержке Украины и решении глобальных вызовов. Байден также признал, что политика США порой создавала риски, в том числе угрозу ядерной конфронтации с РФ. В своей речи он сделал несколько ключевых заявлений. О них расскажет «Радио 1».
О попытках США поддержать Украину и объединить мир против РоссииОдной из главных задач своей администрации Байден назвал сплочение мирового сообщества для поддержки Украины в ее противостоянии с Россией. Байден заявил, что рубль оказался под давлением, в то время как Америка сильнее, чем когда-либо.
«У меня было две задачи: одна — сплотить мир и защитить Украину, другая — избежать войны между двумя ядерными державами. Сегодня мы сделали и то, и другое», — сказал президент.
Он добавил, что благодаря усилиям США Украина осталась независимой. При этом Байден несколько раз повторил, что у нее есть «потенциал» для светлого будущего, акцентом словно бы снимая с себя ответственность, если его «прогноз» не сбудется.
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент также признал, что поддержка Киева в его срок была сопряжена с серьезными рисками, включая угрозу ядерного конфликта. Однако, по его мнению, Америка находится в такой позиции, что уже не может позволить себе отказаться от поддержки Украины.
«Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», — заявил Байден.Реальная опасность ядерной войны с РФ из-за поддержки Украины со стороны США является самым напряженным моментом. Америка желает избежать подобной эскалации всеми силами.
Уход из Афганистана: правильное решение или провал?В своей речи Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана был правильным шагом. Несмотря на многочисленные критические замечания, президент США отказался признавать возможную ошибочность своих действий.
«Прекращение войны было правильным решением, и я верю, что история это отразит», — провозгласил Байден.Он отметил мужество американских солдат и выразил скорбь по жертвам, погибшим в ходе операции.
Опасность уступок Китаю в мировой экономикеБайден обозначил Китай как главного соперника США в глобальной гонке за лидерство в сфере технологий, чистой энергии и добычи критически важных минералов. Он указал, что Америка должна удержать свое лидерство.
Фото: iStock/cybrain
«Мы будем определять развитие глобальной экономики на десятилетия вперед», — отметил Байден, попутно обвиняя Китай в попытках захвата глобального рынка.
Обращение к администрации ТрампаБайден обратился к своей преемственной команде с призывом продолжать начатую работу. Он подчеркнул важность предотвращения попадания ядерного оружия под контроль Ирана, также призвал к сохранению стабильности на Ближнем Востоке.
«Следующая администрация должна обеспечить, чтобы падение Асада не привело к возрождению ИГ* в Сирии и в регионе», — сказал Байден, комментируя последние события.Кроме того, он выразил надежду на завершение конфликта между Израилем и ХАМАС.
Байден уверен, что его администрация «заложила основы» для успешной работы следующего президента. Он надеется, что Трамп разумно оценит свои возможности и положение, в котором находится США, и продолжит помогать Украине в конфликте с Россией.
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