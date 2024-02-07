«Даже Зеленский такое не носит»: В США возмутились внешнему виду Байдена

Фото: РИА Новости/Стрингер
Появление президента США Джо Байдена в галстуке цвета украинского флага является неприемлемым. Такое мнение выразил вышедший из президентской гонки американский политик Вивек Рамасвами.
Во время своего выступления в Белом доме Байден появился перед журналистами в галстуке цветов украинского флага и с таким же значком в знак поддержки Киева.
Напомним, 7 февраля палата представителей США отклонила законопроект о помощи Израилю, который не включал средства для Украины. Ранее сенаторы США предложили компромиссный бюджетный законопроект, в рамках которого предусматривалось выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.
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«Байден носит флаг другой страны, счета которой мы оплачиваем, но мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату. Это многое говорит о больной психологии этих отношений», — возмутился Рамасвами в социальной сети Х.
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Элина Позднякова