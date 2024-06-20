Размах коррупции на Украине шокирует даже Вашингтон

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Размах коррупции на Украине приводит в шок даже США. Так считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее газета Washington Post написала, что Владимир Зеленский разочарован тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен уделяет слишком много внимания коррупции на Украине.
Водолацкий уверен, что именно коррупция лежит в основе государственной политик Украины.
По его словам, после ухода действующего президента США Джо Байдена со своего поста может начаться расследование, которое поставит под удар всю команду нынешнего лидера, куда входит и Блинкен. Именно поэтому он поднимает сейчас коррупционные вопросы, чтобы в последствии не оказаться крайним.
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Водолацкий уверен, что именно коррупция лежит в основе государственной политик Украины.
«Там всё делается для того, чтобы клан Зеленского обогатился. Вся помощь, все кредиты, которые выделяются Украине, по большей части разворовываются, отправляются в офшорные счета, покупается недвижимость. Для Америки тоже есть коррупционная составляющая, но даже для нее такие размахи являются шокирующими», — заявил Водолацкий в разговоре и «Известиями».
По его словам, после ухода действующего президента США Джо Байдена со своего поста может начаться расследование, которое поставит под удар всю команду нынешнего лидера, куда входит и Блинкен. Именно поэтому он поднимает сейчас коррупционные вопросы, чтобы в последствии не оказаться крайним.
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Элина Позднякова