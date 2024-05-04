Bloomberg: СВО выявила коррупцию в Минобороны Украины

Фото: iStock/Atstock Productions
Специальная военная операция (СВО) выявила ряд конкретных коррупционных рисков в Министерстве обороны Украины, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заместителя министра обороны Украины Юрия Джигира.
Министерство обороны Украины начало участвовать в программе НАТО, направленной на продвижение оборонных реформ и помощь странам в выполнении ими антикоррупционных обязательств.
По словам Джигира, в настоящее время украинское ведомство внедряет двухуровневый механизм закупок. Министерство проводит контроль качества и аудит, а два государственных предприятия осуществляют надзор за закупками, чтобы снизить потенциальные коррупционные риски.
В январе министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о масштабной коррупции в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, в ходе проверок за короткий период времени были выявлены нарушения на сумму 10 миллиардов гривен.
Читайте также:
Страны G7 рассмотрят выделение Киеву пакета помощи на 50 млрд долларов
В Германии заявили о последствиях нехватки обученных солдат ВСУ
В США раскрыли шаг ВСУ в ожидании помощи от США
По словам Джигира, в настоящее время украинское ведомство внедряет двухуровневый механизм закупок. Министерство проводит контроль качества и аудит, а два государственных предприятия осуществляют надзор за закупками, чтобы снизить потенциальные коррупционные риски.
В январе министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о масштабной коррупции в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, в ходе проверок за короткий период времени были выявлены нарушения на сумму 10 миллиардов гривен.
Читайте также:
Страны G7 рассмотрят выделение Киеву пакета помощи на 50 млрд долларов
В Германии заявили о последствиях нехватки обученных солдат ВСУ
В США раскрыли шаг ВСУ в ожидании помощи от США
Александр Климов