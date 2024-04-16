Коррупцию в гигантских размерах выявили в ВСУ

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Минобороны Украины выявило коррупционные нарушения на сотни миллионов долларов, пишет «Страна.ua».
Об этом изданию рассказал заместитель министра обороны Юрий Джигир. По словам чиновника, махинации с «боевыми» выплатами и воровство гумпомощи стали самыми коррумпированными сферами в ВСУ. Это привело к потере колоссальной части военного бюджета.
В 2023 году была зафиксирована потеря порядка 250 миллионов долларов только на выплатах «боевых». Деньги получили военные, не принимавшие непосредственного участия в боевых действиях.
За последний год установлено около трех тысяч случаев, когда гуманитарная помощь так и не поступила в войска, подчеркнул Юрий Джигир. Потери насчитывали 33 миллиона долларов, что составляет треть от общего объема гумпомощи для ВСУ.
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В 2023 году была зафиксирована потеря порядка 250 миллионов долларов только на выплатах «боевых». Деньги получили военные, не принимавшие непосредственного участия в боевых действиях.
За последний год установлено около трех тысяч случаев, когда гуманитарная помощь так и не поступила в войска, подчеркнул Юрий Джигир. Потери насчитывали 33 миллиона долларов, что составляет треть от общего объема гумпомощи для ВСУ.
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Алёна Самарева