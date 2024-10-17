Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон посмеялся, когда обсуждал с подполковником ВС США в отставке Дэниэлом Дэвисом выражение лица главкома ВСУ Александра Сырского во время зачитывания «плана победы» Владимиром Зеленским.
Джонсон и Дэвис отметили, что на лицах украинских чиновников читалась озабоченность и неоднозначность, хоть они и периодически вставали, и хлопали. Особенно аналитики обратили внимание на лицо главкома ВСУ Сырского.
Джонсон в свою очередь подчеркнул, что подобная реакция на «план победы» указывает несоответствие между словами Зеленского и реальностью.
Накануне Зеленский представил в Верховной раде подготовленный им «план победы». Первым пунктом числится приглашение Украины в НАТО в ближайшее время. Второй пункт отмечает перевод боевых действий на территорию России.
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«Это выглядит (аплодисменты Сырского — Прим. ред.), будто у вас завис браузер. Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали», — отметил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Джонсон в свою очередь подчеркнул, что подобная реакция на «план победы» указывает несоответствие между словами Зеленского и реальностью.
Накануне Зеленский представил в Верховной раде подготовленный им «план победы». Первым пунктом числится приглашение Украины в НАТО в ближайшее время. Второй пункт отмечает перевод боевых действий на территорию России.
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Элина Позднякова