Подоляк раскрыл содержание засекреченных приложений к «плану победы» Зеленского

Засекреченные приложения к «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского посвящены нанесению ударов по территории России. Об этом сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк, слова которого приводит «РБК-Украина».
Отмечается, что тайные пункты документа содержат планы по разрушению российской логистики и уничтожению важных объектов, включая места скопления войск.
Подоляк подчеркнул, что в этих частях плана указано, каким оружием необходимо бить, чтобы разрушить расположенную вдали от линии фронта логистику, уничтожать объекты накопления и производство, включая те, в которых будет находиться живая сила также в глубине территории России.
Также в тексте указано, какие именно цели будут поражены и сколько для этого необходимо вооружения.
Ранее в этот день Зеленский представил в Верховной раде подготовленным им «план победы». Первым пунктом числится приглашение Украины в НАТО в ближайшее время. Второй пункт отмечает перевод боевых действий на территорию России.
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Подоляк подчеркнул, что в этих частях плана указано, каким оружием необходимо бить, чтобы разрушить расположенную вдали от линии фронта логистику, уничтожать объекты накопления и производство, включая те, в которых будет находиться живая сила также в глубине территории России.
Также в тексте указано, какие именно цели будут поражены и сколько для этого необходимо вооружения.
Ранее в этот день Зеленский представил в Верховной раде подготовленным им «план победы». Первым пунктом числится приглашение Украины в НАТО в ближайшее время. Второй пункт отмечает перевод боевых действий на территорию России.
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Анастасия Чинкова