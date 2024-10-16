Украина засекретила два приложения к «плану победы» Зеленского

В «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского есть два секретных пункта, которые Украина не обнародует. Материалы передадут только ведущим западным партнерам Киева. Об этом сообщил лидер киевского режима в Telegram-канале.
По заявлению Зеленского по каждому из подпунктов плана Украина предоставляет партнерам обоснование, в чем их цели, как их собираются достигать и насколько это ослабит российскую оборону.
В обнародованной части плана есть условие по использованию западных систем ПВО и ударов высокоточным оружием по российской территории. Что касается секретных приложений, то их, по уверению украинского лидера, уже передали другим странам.
Касаемо неядерного стратегического «пакета сдерживания» в третьем пункте плана, конкретики тоже нет. Указано только, что этого пакета будет достаточно для «защиты Украины от любой угрозы со стороны России».
Читайте также:
«Сначала вступить в НАТО»: Зеленский презентовал «план победы» из пяти пунктов
Зеленский не покажет украинцам свой «план победы» целиком
«Не позволить Путину»: Раскрыта основная стратегия НАТО по Украине
«У оборонного пункта плана есть тайное приложение, к нему имеют доступ именно те партнеры, которые имеют соответствующий военный потенциал помощи», — написал Зеленский.
В обнародованной части плана есть условие по использованию западных систем ПВО и ударов высокоточным оружием по российской территории. Что касается секретных приложений, то их, по уверению украинского лидера, уже передали другим странам.
«Эти данные уже получили лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии», — сказал Зеленский.
Касаемо неядерного стратегического «пакета сдерживания» в третьем пункте плана, конкретики тоже нет. Указано только, что этого пакета будет достаточно для «защиты Украины от любой угрозы со стороны России».
Читайте также:
«Сначала вступить в НАТО»: Зеленский презентовал «план победы» из пяти пунктов
Зеленский не покажет украинцам свой «план победы» целиком
«Не позволить Путину»: Раскрыта основная стратегия НАТО по Украине
Лия Мурадьян