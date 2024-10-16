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Украина засекретила два приложения к «плану победы» Зеленского

Украина не обнародует два секретных приложения к «плану победы» Зеленского
16 октября 2024, 15:18

В «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского есть два секретных пункта, которые Украина не обнародует. Материалы передадут только ведущим западным партнерам Киева. Об этом сообщил лидер киевского режима в Telegram-канале.
По заявлению Зеленского по каждому из подпунктов плана Украина предоставляет партнерам обоснование, в чем их цели, как их собираются достигать и насколько это ослабит российскую оборону.
«У оборонного пункта плана есть тайное приложение, к нему имеют доступ именно те партнеры, которые имеют соответствующий военный потенциал помощи», — написал Зеленский.



В обнародованной части плана есть условие по использованию западных систем ПВО и ударов высокоточным оружием по российской территории. Что касается секретных приложений, то их, по уверению украинского лидера, уже передали другим странам.
«Эти данные уже получили лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии», — сказал Зеленский.

Касаемо неядерного стратегического «пакета сдерживания» в третьем пункте плана, конкретики тоже нет. Указано только, что этого пакета будет достаточно для «защиты Украины от любой угрозы со стороны России».

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#украина
#план
#нато
#зеленский
#военные
Захарова заявила об опасности для жителей Молдавии вступления в ЕС
16 октября 2024, 15:16

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если жители Молдавии проголосуют за вступление в ЕС, то их ждёт судьба обслуги.
«Эти люди нужны для того, чтобы быть вечной обслугой, вечной возможностью для того, чтобы рекрутировать под нужды, ну, в данном случае Румынии, а в целом натовского сообщества себе обслуживающий персонал», — приводит RT соответствующий комментарий Захаровой в эфире Радио Sputnik.

До этого Мария Захарова обвинила США в возрастании конфликтной обстановки на Корейском полуострове.

«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнет», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канала Захаровой.

Ранее Мария Захарова отреагировала на видео МИД Испании, в котором российская столица показана в честь Дня испанской нации.

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#молдавия
#евросоюз
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В КНДР 1,4 миллиона граждан захотели в армию из-за обострения отношений с Сеулом
16 октября 2024, 15:05

Фото: istockphoto/Alexander Sanchez

В Северной Корее за два дня почти полтора миллиона молодых граждан страны изъявили желание поступить или вернуться в Корейскую народную армию. Это произошло на фоне резкого обострения отношений с Южной Кореей в последние дни.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В агентстве отметили, что 14 и 15 октября о своём желании поступить на военную службу заявили руководящие работники Союза молодёжи, демобилизованные солдаты и офицеры, а также студенты всех ведущих вузов страны.

«По всей стране царит воля к наказанию подонков из Республики Корея, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной республики», — пишет ЦТАК.

11 октября в МИД КНДР заявили, что беспилотники Южной Кореи трижды нарушили воздушное пространство Северной Кореи и разбрасывали над Пхеньяном агитационные антиправительственные листовки. В ответ на это военные КНДР подорвали дорогу, соединяющую Северную и Южную Корею. В Сеуле предположили, что БПЛА в КНДР могли запустить оппозиционно настроенные частные лица.

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#военные
#студенты
#безопасность
#мид
#бпла
#страны
#солдаты
#кндр
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Песков: Кремль уважает позицию Казахстана по взаимоотношениям с БРИКС
16 октября 2024, 14:37

Фото: сайт Кремля

Россия с пониманием и уважением относится к позиции Казахстана по взаимоотношениям с БРИКС. Власти республики, как и любого суверенного государства, сами принимают решения о формате и степени участия в различных международных организациях.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал выступление советника и пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, который сообщил, что в ближайшем будущем республика воздержится от подачи заявки на присоединение к БРИКС, в том числе с учётом многоступенчатости процедуры вступления в организацию.

Представитель Кремля отметил, что Россию и Казахстан связывают как дружеские отношения, так и отношения стратегического партнёрства, которыми Москва, безусловно, дорожит. И, разумеется, Казахстан сам волен определять формат своего участия в тех или иных организациях. Песков также подчеркнул, что БРИКС ни в коем случае не является объединением, которое пытается заместить собой ООН.

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#москва
#казахстан
#дмитрий песков
#отношения
#оон
#рф
#брикс
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В Грузии описали «тяжелейшую реальность» для Украины
«Взгляд»: премьер Грузии Кобахидзе раскрыл «тяжелейшую реальность» для Украины
16 октября 2024, 14:32

Фото: iStock/Jakub Laichter

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе описал «тяжелейшую реальность» для Украины. Его слова передаёт газета «Взгляд».
Он отметил, что кадры последний конфликта на Украине, размещённые на рекламных щитах его партии «Грузинская мечта» демонстрируют населению Грузии «голую правду о происходящем».

По словам Кобахидзе, грузинская оппозиция, представителями которой являются президент страны Саломе Зурабишвили и члены партии бывшего главы Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», судя по их действиям, хотят повторения украинского сценария в Грузии.

Также Кобахидзе добавил, что примером тяжёлых последствий для Украины стала потеря 20% территорий.

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#грузия
#украина
#политика
#страны
#премьер-министр
#конфликт
#опасность
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«Сначала вступить в НАТО»: Зеленский презентовал «план победы» из пяти пунктов
Нардеп Гончаренко: Зеленский в Раде презентовал «план победы» из пяти пунктов
16 октября 2024, 13:18

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту с презентацией своего «плана победы», который включает пять ключевых пунктов. Информацию об этом распространил 16 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.
Первый, и самый главный, пункт в плане Зеленского — это скорейшее вступление Украины в НАТО. Второй пункт предусматривает перенос боевых действий на территорию России. По данным депутата, важной частью являются совместные военные операции с европейскими странами. Туда входит разрешение на использование западных ракет для ударов по России и согласие сбивать российские ракеты над Украиной.

Третий пункт содержит план по сдерживанию ядерного потенциала России. К нему прилагается секретный документ, который уже получили страны-партнеры Украины. Зеленский предлагает разместить на Украине комплексный пакет сдерживания и начать там же производить оружие совместно с ЕС и США.

В четвертом пункте Зеленский предложил Евросоюзу и США полезные ископаемые. Речь идет о специальном соглашении по совместной защите и инвестициях в добычу и использование урана, лития и титана.

Пятый пункт полностью ориентирован на послевоенный период, когда «план победы» воплотят в реальность. Согласно последнему пункту, после победы над Россией украинские военные будут делиться ценным опытом с военными НАТО.

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*Алексей Гончаренко числится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
#военные
#соглашение
#страны
#нато
#владимир зеленский
#украина
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В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о покушении на него
Песков не стал комментировать заявление Кадырова о покушении на него
16 октября 2024, 12:41

Фото: iStock/Fotokot197

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о готовящемся похищении на него. Соответствующий вопрос поступил ему от журналистов.
«Мы не комментируем ситуацию», – отметил Песков.
Пресс-секретарь Путина отметил, что если в адрес гражданина России поступают какие-то угрозы, ему следует обратиться в правоохранительные органы, которые с опорой на закон принимают необходимые меры. Других комментариев по данному делу «быть не может».

Ранее Кадыров после вооружённого нападения на главный офис Wildberries в Москве заявил, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов якобы собирались заказать его убийство.

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#дмитрий песков
#рамзан кадыров
#кремль
#покушение
#обвинение
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Китай пригрозил уничтожить Тайвань
Китай пригрозил уничтожить Тайвань в случае военного конфликта
16 октября 2024, 12:11

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай никогда не сдаст позиции в вопросе возвращения Тайваня силовым путем. Если Тайвань решится на риск, то его ждет полное уничтожение. Такое заявление сделал председатель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, сообщает Reuters 16 октября.
Он предупредил, что Пекин искренне стремится к мирному воссоединению, но при этом не отказывается от возможности использовать силу.
«Неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает, и неважно, вмешаются внешние силы или нет, если он осмелится пойти на риск, это приведет к его собственному уничтожению», — заявил Биньхуа.

Ранее командование американских ВМС опубликовало план подготовки к возможному конфликту с Китаем к 2027 году. В документе также упоминается российский флот как потенциальная угроза. Начальник военно-морских операций США Лиза Франкетти заявила, что план навигации для американского флота — это подробное руководство по повышению готовности ВМС США к потенциальному конфликту с Китаем к 2027 году.

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#флот
#план
#китай
#конфликт
#военные
#политика
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Украина призывает Байдена пригласить страну в НАТО до окончания выборов в США
Посол Украины в НАТО Галибаренко призвала Байдена пригласить страну в альянс
16 октября 2024, 12:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Президенту США Джо Байдену следует пригласить Украину в НАТО до окончания выборов нового главы государства. Об этом заявила посол Киева в альянсе Наталья Галибаренко, слова которой приводит агентство Reuters.
Она подчеркнула, что киевские власти воспринимают приглашение Украины в альянс в данный момент важным политическим сигналом. Они убеждены, что такое решение может стать частью наследия нынешней американской администрации

По словам Галибаренко, приглашение Украины в Североатлантический альянс позволит лишить Россию поводов для эскалации конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Запад допускает потерю Киевом части своих территорий при условии вступления страны в НАТО. Она отметила, что международные союзники Украины готовы пойти на всё, чтобы избежать политического краха режима президента страны Владимира Зеленского.

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#украина
#нато
#сша
#джозеф байден
#политика
#выборы
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Во Владивостоке опечатали здание банного комплекса, где обрушился потолок
Во Владивостоке опечатан комплекс «Акватория», где при обрушении пострадали люди
16 октября 2024, 10:29

Фото: iStock/saiko3p

Во Владивостоке приставами по решению суда был опечатан комплекс «Акватория», где при обрушении пострадали люди. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что вечером 1 августа в банном комплексе во Владивостоке обрушились металлические потолочные конструкции на площади около 100 квадратных метров. Согласно данным министерства здравоохранения Приморья, в результате инцидента пострадали девять человек, один из которых был госпитализирован.

Ранее прокуратура подала иск к владельцам комплекса с требованием устранить выявленные нарушения пожарной и промышленной безопасности. Кроме того, ведомство запросило у суда запретить эксплуатацию здания на время рассмотрения иска, суд удовлетворил указанное ходатайство.

«Прокуратура проконтролировала исполнение судебными приставами определения суда о применении обеспечительных мер по иску надзорного ведомства. Прямо сейчас здание на улице Светланской опечатано до принятия решения по существу исковых требований об устранении нарушений пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее появилась информация о том, как россиянин, дрейфовавший два месяца в Охотском море, выжил. По его словам, ему удалось спастись с «Божьей помощью».

До этого стало известно, что предполагаемый виновник подрыва автомобиля на юго-западе Москвы, согласно предварительной информации, является бизнес-партнером пострадавшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прокуратура
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