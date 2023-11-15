«Реальные проблемы»: Байден высказался в сторону КНР перед встречей с Си Цзиньпином

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Американский президент Джозеф Байден, перед встречей с главой КНР Си Цзиньпином, заявил о «реальных проблемах» Китая, передаёт CNN.
«Председатель Си — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. У них реальные проблемы, друзья», - прокомментировал ситуацию Байден.
В CNN объяснили, что глава Соединенных Штатов, вероятно, имел ввиду экономическую ситуацию Китая, просевшую на фоне роста числа безработных среди молодёжи и кризиса в сфере недвижимости.
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