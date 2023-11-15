Трампу разрешили участвовать в выборах президента США

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Суд в штате Мичиган принял решение о том, что бывший президент США Дональд Трамп может участвовать в предстоящих выборах на пост президента в 2024 году, несмотря на его вовлеченность в события штурма Капитолия в 2021 году. Эту информацию предоставило агентство Associated Press.
Согласно AP, имя Трампа останется в списках кандидатов на первичных выборах в штате. Судья отверг возражения о том, что участие Трампа в событиях Капитолия ограничит его право на переизбрание.
Ранее сообщалось, что популярность Трампа растет среди избирателей в США, и в некоторых важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду и Пенсильванию, он опередил действующего президента Джо Байдена по уровню поддержки.
В 2020 году Трамп потерпел поражение в президентских выборах в пользу Джо Байдена. 6 января 2021 года сторонники Трампа устроили штурм Капитолия в знак протеста.
На 4 марта 2024 года назначено судебное разбирательство в отношении Трампа по обвинению в попытке захвата Капитолия. Он также планирует участвовать в президентских выборах в ноябре 2024 года.
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Ранее сообщалось, что популярность Трампа растет среди избирателей в США, и в некоторых важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду и Пенсильванию, он опередил действующего президента Джо Байдена по уровню поддержки.
На 4 марта 2024 года назначено судебное разбирательство в отношении Трампа по обвинению в попытке захвата Капитолия. Он также планирует участвовать в президентских выборах в ноябре 2024 года.
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Артем Кузьмин