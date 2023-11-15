Трампу разрешили участвовать в выборах президента США

Суд в штате Мичиган принял решение о том, что бывший президент США Дональд Трамп может участвовать в предстоящих выборах на пост президента в 2024 году, несмотря на его вовлеченность в события штурма Капитолия в 2021 году. Эту информацию предоставило агентство Associated Press.