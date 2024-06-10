Ребенок утонул на Урале после похорон погибшего на СВО отца

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На Урале шестилетний мальчик утонул вскоре после похорон погибшего во время специальной военной операции отца Евгения Иванова, пишет портал E1.RU.
Как пишет портал, Евгений Иванов ушел на спецоперацию по повестке осенью 2022 года и участвовал в боях до 2024 года. Похороны прошли весной, после них его сын Даниил начал часто говорить о смерти, что хочет к папе, а на стенах рисовал надгробия, где писал «Даня и папа», рассказала сестра погибшего.
По словам родственников погибшего, на реку Даниила позвали старшие друзья. У детей в воду упал мяч, и сын военнослужащего прыгнул в реку. Мальчика засосала воронка, и на поверхность он уже не всплыл, пишет E1.RU.
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