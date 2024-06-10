Четыре человека подорвались в Шебекино на мине, среди них сотрудник «‎России 24»

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Четыре человека подорвались в белгородском Шебекино на мине, среди них сотрудник телеканала «России 24». Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино четверо человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24», — написал он.
Сообщается, что оператор телеканала доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас проводится операция. У него диагностировали осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Помимо этого, одного мужчину с ранениями конечностей доставила в больницу №2, а еще двое бойцов будут получать медпомощь амбулаторно.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли мощные ракетные удары по Крыму. Сообщается, что целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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