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Четыре человека подорвались в Шебекино на мине, среди них сотрудник «‎России 24»

10 июня 2024, 14:38
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Четыре человека подорвались в белгородском Шебекино на мине, среди них сотрудник телеканала «‎России 24». Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино четверо человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24», — написал он.

Сообщается, что оператор телеканала доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас проводится операция. У него диагностировали осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Помимо этого, одного мужчину с ранениями конечностей доставила в больницу №2, а еще двое бойцов будут получать медпомощь амбулаторно.



Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли мощные ракетные удары по Крыму. Сообщается, что целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#человек
#сво
В Подмосковье спасатели освободили из машины запертого годовалого ребёнка
10 июня 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Годовалого мальчика, который случайно заперся в автомобиле, освободили спасатели, инцидент произошёл в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась мама мальчика. Она рассказала, что усадила ребёнка в детское кресло и начала обходить машину, чтобы сесть за руль. В этот момент малыш заблокировал двери автомобиля», — говорится в сообщении.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вскрыли машину при помощи специальных инструментов. Всё закончилось благополучно, ребёнок не пострадал, помощь врачей ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели провели профилактические рейды на водоёмах региона.

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#солнечногорск
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#мальчик
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В Москве ребёнок едва не погиб из-за включённого миксера
SHOT: в Подмосковье миксер намотал волосы девятилетней девочки
10 июня 2024, 14:32

Фото: istockphoto/SB Arts Media

Миксер намотал волосы девятилетней девочки. Инцидент произошел в районе Бибирево на северо-востоке Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что ЧП произошло в квартире на улице Белозерской. Родители вызвали спасателей, которые освободили девочку с помощью гидравлических кусачек. Миксер содрал кожу на голове ребенка. Спасатели обработали рану. Жизни девочки ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что медведь вломился в дом к женщине и съел ее. Останки 71-летней пенсионерки нашли 8 ноября 2023 года. Проведенные исследования показали, что животное набросилось на женщину и разорвало ей шею. Пенсионерка часто кормила кошек на крыльце дома, выбрасывала мусор на территории дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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14 лет держал в плену и насиловал: Маньяк из Челябинска не признал вину в суде

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#спасатели
#чп
#родители
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14 лет держал в плену и насиловал: Маньяк из Челябинска не признал вину в суде
10 июня 2024, 14:21

Фото: iStock/djroland

Челябинский маньяк. который 14 лет удерживал женщину в плену, не признал свою вину в суде, об этом сообщает РЕН ТВ.
Мужчина встретил свою жертву на железнодорожном вокзале в 2009 году. Он пригласил её в гости, но из дома уже не выпустил.

14 лет несчастная жила в заточение, на окна мучитель установил решётки. Периодически маньяк насиловал свою пленницу, сбежать ей удалось только в 2023 году. При этом личность потерпевшей ещё не установлена.

Следователи установили, что маньяк также причастен к убийству жительницы Челябинска.

10 июня в ходе судебного слушания обвиняемый заявил, что не признаёт свою вину. По его мнению, он был задержан «ни за что».

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#маньяк
#суд
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На западе Москвы под окнами многоэтажки обнаружены тела женщины и её сына
10 июня 2024, 14:10

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Тела женщины и её несовершеннолетнего сына обнаружены под окнами многоэтажного дома на западе Москвы. Трагедия произошла в жилом комплексе «Долина грез» на Крылатской улице.
По сообщению телеграм-канала Baza, женщина и подросток выпали из окна на седьмом этаже. Сначала вниз упал 16-летний парень, а следом за ним — его мать в возрасте 45-50 лет. Оба скончались до приезда скорой помощи. Прибывшие медики только констатировали смерть. По предварительным данным, её причина — травмы, полученные в результате падения с высоты.

Сообщение в полицию поступило в 9:05 по московскому времени. В настоящее время на месте работают правоохранители. По факту происшествия инициирована проверка. Оперативники выясняют все обстоятельства и подробности случившегося.

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Медведь вломился в дом к женщине и съел ее
Los Angeles Times: медведь вломился в дом к женщине и съел ее в Калифорнии
10 июня 2024, 13:56

Фото: istockphoto/Annalise Kaylor

Черный медведь барибал вломился в дом к пожилой женщине в Калифорнии и съел ее. Об этом пишет издание Los Angeles Times.
Останки 71-летней пенсионерки нашли 8 ноября 2023 года в городе Даунивилл. Проведенные исследования показали, что животное набросилось на женщину и разорвало ей шею. Пенсионерка часто кормила кошек на крыльце дома, выбрасывала мусор на территории дома. Медведи часто забредали туда. Дочь женщины рассказала, что однажды медведь подошел так близко, что его пришлось ударить по носу.

Всего в Калифорнии проживает от 25 000 до 35 000 барибалов, однако их столкновения с людьми крайне редки.

Барибал, или чёрный медведь — млекопитающее семейства медведей. Иногда его выделяют в отдельный род Euarctos. Барибал — это самый обычный североамериканский медведь, распространённый от севера Аляски и Канады до центральной Мексики и от Атлантического до Тихоокеанского побережья.

Ранее сообщалось, что медведь напал на дрессировщика в цирке во время выступления в Обнинске. По словам очевидца, дрессировщик ставил хищника на колесо. Сначала все было нормально, медведь ехал на нем, а затем упал. Далее то ли от духоты, то ли от злости животное напало на человека. В результате происшествия никто не пострадал, а медведя быстро оттащили от дрессировщика.

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«Приехал, москаль»: на Украине медики отказались помогать лежащему на улице мариупольцу
На Украине сотрудники «скорой» отказались помочь мужчине из Мариуполя
10 июня 2024, 13:52

Фото: iStock/Motortion

В Ивано-Франковске бригада скорой помощи отказалась помогать мужчине из Мариуполя. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
На видеозаписи видно, как сотрудница скорой кричит на лежащего на асфальте мужчину.

«Я тебя принимать не буду, везти никуда не буду. Приехал, москаль, во Франковск, так вставай на ноги», — сказала врач.

По данным канала, у мужчины случился эпилептический припадок. Что с ним было дальше, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Крыму выкрикивавшую националистические лозунги женщину сняли на видео. На семейную пару, проживающую на улице Пролетарская, пожаловались соседи. Они рассказали, что муж и жена угрожают окружающим и не скрывают своих симпатий к Вооруженным силам Украины. На снятые в Евпатории кадрах видно, как женщина выкрикивает националистические лозунги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчины
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На аэродроме Путилово под Петербургом разбился парашютист — видео
На аэродроме Путилово под Петербургом разбился парашютист
10 июня 2024, 12:35

В окрестностях Санкт-Петербурга в районе аэродрома Путилово разбился парашютист. Трагедия произошла накануне, 9 июня.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», 38-летний Андрей был опытным парашютистом. Роковой прыжок был для него уже четвёртым в этот день. Всего на счету спортсмена 363 прыжка.

Накануне мужчина отправился на тренировку в составе команды Федерации парашютного, самолётного и вертолётного спорта Ленинградской области. Групповые прыжки выполнялись с самолёта АН-28Д. Группа состояла из семи человек. У Андрея запутались стропы парашюта. На записи камеры, размещённой на шлеме спортсмена, видно, как он пытается их распутать вплоть до самого момента падения. Но сделать это так и не удаётся.

Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающим правилам безопасности.






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Вора в законе «Шишкана» приговорили к пожизненному заключению
10 июня 2024, 12:26

Фото: iStock/Yingko

Главного криминального авторитета в России Олега Медведева по кличке «Шишкан» приговорили к пожизненному лишению свободы, об этом пишет Telegram-канал Baza.
Верхушку российского криминального мира судили по целому ряду статей, среди которых: убийство, бандитизм, вымогательства, причинение вреда здоровью, организации и участии в преступном сообществе, занятии высшего положения в преступной иерархии.

Наиболее громкие преступления, в которых обвинил «Шишкана» — убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов её семьи.

Чужое изнасилование, связь с Шакро и бунт из-за Путина: «король воров» Шишкан ждёт приговор
Чужое изнасилование, связь с Шакро и бунт из-за Путина: «король воров» Шишкан ждёт приговор

Вместе с Медведевым к пожизненному заключению приговорили трёх его подельников.

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#криминал
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#убийство
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Многодетный боец СВО погиб в отпуске
Участник СВО насмерть разбился на мотоцикле в отпуске
10 июня 2024, 12:02

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Свердловской области в результате ДТП погиб мобилизованный на СВО Роман Коломиец, приезжавший домой с фронта. Об этом пишет издание «E1».
Сообщается, что у него остались трое детей. Брат военного рассказал, что Роман приехал с фронта в очередной отпуск. Он побыл с семьей, попрощался с ними, а после уехал на мотоцикле к другу. От него он собирался вернуться в часть. В районе деревни Богатеновкова под Каменском-Уральским мужчина столкнулся с автомобилем. Официально обстоятельства ДТП не озвучены. По словам семьи, Роман был аккуратным водителем.

Ранее российский военный, который участвует в СВО, назвал необходимое штурмовику снаряжение и количество патронов. Он пояснил, что у штурмовика должно быть не меньше 350 патронов. Самое главное — патроны и аптечка, остальное можно добыть в бою. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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