ФБП проверила представителей русской общины в Нью-Йорке после акции памяти

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Агенты ФБР навестили представителей русской общины в Нью-Йорке после того, как мероприятие было организовано президентом »Русской молодежи Америки» Игорем Кочаном, передает РИА Новости.
По словам самого Кочана, 4 июня он организовал в Нью-Йорке акцию в память о героях Второй мировой войны. Перед началом мероприятия к нему подошли сотрудники правоохранительных органов США и начали допрашивать, обвиняя в организации «политической акции». При этом у демонстрантов не было никакой символики. Агенты забрали мобильный телефон Кочана «для проведения розыскных мероприятий».
Ранее сообщалось, что на шествие, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн, вышли местные жители Нью-Йорка.
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«Дальше ФБР начало приходить не только ко мне. Они стали приходить к представителям нашей русской диаспоры — не только к моим знакомым, но и к людям, которые меня мало знают», – отметил он.
Ранее сообщалось, что на шествие, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн, вышли местные жители Нью-Йорка.
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Александр Климов