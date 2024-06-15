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ФБП проверила представителей русской общины в Нью-Йорке после акции памяти

15 июня 2024, 01:19
Фото: iStock/domoyega

Фото: iStock/domoyega

Агенты ФБР навестили представителей русской общины в Нью-Йорке после того, как мероприятие было организовано президентом »Русской молодежи Америки» Игорем Кочаном, передает РИА Новости.
По словам самого Кочана, 4 июня он организовал в Нью-Йорке акцию в память о героях Второй мировой войны. Перед началом мероприятия к нему подошли сотрудники правоохранительных органов США и начали допрашивать, обвиняя в организации «политической акции». При этом у демонстрантов не было никакой символики. Агенты забрали мобильный телефон Кочана «для проведения розыскных мероприятий».

«Дальше ФБР начало приходить не только ко мне. Они стали приходить к представителям нашей русской диаспоры — не только к моим знакомым, но и к людям, которые меня мало знают», – отметил он.



Ранее сообщалось, что на шествие, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн, вышли местные жители Нью-Йорка.

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#румыния
#сша
#нью-йорк
#россияне
Китай призвал Москву и Киев к переговорам
Постепредство КНР при ООН: Москва и Киев должны сесть за стол переговоров
15 июня 2024, 01:52

Фото: iStock/designer491

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что стороны конфликта на Украине должны сесть за стол переговоров, передает информационное агентство ТАСС.
По его словам, Москва и Киев должны как можно скорее начать мирные переговоры.

«Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу», – отметил дипломат КНР.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Китай обратился к правительствам различных стран с альтернативными мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине в преддверии саммита в Швейцарии.

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#дипломат
#россия
#украина
#переговоры
#саммит
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Захарова раскритиковала длительность соглашения между США и Украиной
Захарова: США сохраняют подписанное с Украиной соглашение, пока оно им выгодно
15 июня 2024, 01:46

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась о длительности соглашения о безопасности, заключенном между США и Украиной на десять лет.
Таким образом она прокомментировала заявление представителя Белого дома, который заявил, что не знает, сохранят ли будущие власти страны эти договоренности. Чиновник выразил надежду на признание любой американской администрацией интересов США при поддержке Киева.

«Хотя это "соглашение" никакой силы уже сейчас не имеет, но все-таки дело не в этом. Для США любое соглашение имеет значение только до тех пор, пока оно им выгодно», – написала Захарова.

Она напомнила, что официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер недавно распространил этот принцип на обязательные для международного сообщества резолюции Совета Безопасности ООН, назвав их «необязывающими резолюциями».

По словам Захаровой, аналогичный принцип действует и в отношении «бумажки», подписанной Зеленским, легитимность которого ставится под сомнение даже внутри Украины.

«С другой стороны, большой вопрос, какую страну Зеленский считает своей», – резюмировала дипломат.

Ранее The New York Times выяснила, какие пункты соглашения с США вызывают беспокойство у Киева. Согласно полученным данным, украинская сторона опасается пункта об одностороннем расторжении соглашения.

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#украина
#владимир зеленский
#госдеп
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Посол осудил решение G7 воспользоваться доходами с активов России
Посол Антонов: решение G7 использовать доходы с активов РФ нелегитимно
15 июня 2024, 00:40

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение «Большой семерки» (G7) использовать доходы от российских активов для поддержки Украины, передает РИА Новости.
Антонов назвал решение G7 об использовании доходов от российских активов незаконным. По его словам, «вороватая "семерка"» расхищает честно заработанные деньги Москвы в контексте международного сотрудничества.

«Здесь явно прослеживается политическая подоплека: поддержать агонизирующий режим в Киеве, которому безразличны судьбы простых украинцев, тысячами гибнущих на фронте», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что G7 выделила Украине деньги за счет российских активов. По данным Bloomberg, средства будут предоставлены Киеву до конца этого года.

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#россия
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#европа
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Небензя отозвался о подконтрольном Западу ВСУ
15 июня 2024, 00:34

Фото: iStock/bpawesome

Западные державы руководят процессом применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) высокоточного оружия в конфликте с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. передает РИА Новости.
«Западные военные фактически в ручном режиме руководят процессом использования украинским режимом современных высокотехнологичных средств поражения», – заявил дипломат.

По его мнению, киевские войска не могут делать это без контроля Запада.

Ранее Небензя заявил, что мир формирует более трезвую оценку украинского конфликта. Он также раскрыл лицемерие и двойные стандарты Запада.

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#украина
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#россия
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Небензя предупредил Киев об ответственности за кровопролитие в случае отказа от мира
Небензя: Киев в случае отказа от переговоров будет ответственен за кровопролитие
15 июня 2024, 00:19

Фото: iStockphoto/Mariia Kokorina

Украина будет нести ответственность за дальнейшее кровопролитие, если отвергнет мирное предложение президента России Владимира Путина, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Если Запад и Киев откажутся от этого мирного предложения, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них», – заявил он.

По мнению дипломата, реалии на линии фронта изменятся не в пользу Киева, а условия для начала переговоров будут другими.

Ранее, 14 июня, Владимир Путина в рамках встречи с руководством МИД РФ назвал два условия для достижения перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, Москва согласится на прекращение огня после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен официально заявить о своем отказе от вступления в НАТО.

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В Совфеде заявили об отказе Румынии выдать визы российской делегации на ПС ОБСЕ
Сенатор Карасин: Румыния отказала в выдаче виз делегации РФ на ПА ОБСЕ
15 июня 2024, 00:10

Фото: iStock/a_Taiga

Румыния отказалась выдать визы российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте, сообщил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, страна-соучредитель обозначенной организации получила ноту от МИД Румынии. В ней сообщается, что ни один делегат не будет допущен на территорию Румынии «с учетом российской агрессии против Украины», заявил сенатор.

Карасин подчеркнул, что Румыния «вносит вклад в разрушение некогда полезной для сотрудничества в Европе организации», и пообещал, что Москва не забудет подобных принятых Бухарестом решений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад строит козни в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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На Украине допустили второй саммит по Украине с участием России
14 июня 2024, 23:54

Фото: iStock/Diy1

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил в эфире телеканал «Мы Украина», что Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию конфликта в стране.
Жовква допустил проведение второго саамита по украинскому конфликту с участием России и отметил, что первая встреча, намеченная на 15-16 июня в Швейцарии, станет инаугурационной.

«А на втором саммите, который мы уже планируем, мы будем говорить со странами. Можем говорить также и об определенных форматах участия России», – подчеркнул он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что на конференции по Украине в Швейцарии сведена не к обсуждению фундаментальных вопросов, а к демагогии и обвинениям в адрес России, вследствие чего Москва откажется от участия во встрече.

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Небензя предупредил Киев о возможных последствиях в случае отказа от предложений Путина
Небензя: в случае отказа Киева от мирного плана условия изменятся
14 июня 2024, 23:13

Фото: Сайт Кремля

Если украинское руководство отвергнет нынешнее мирное предложение России, то условия для начала переговоров по урегулированию конфликта в будущем будут другими, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
Также он предупредил Киев о возможных последствиях отказа от мирного предложения РФ.

Ранее, 14 июня, Владимир Путина в рамках встречи с руководством МИД РФ назвал два условия для достижения перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, Москва согласится на прекращение огня после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен официально заявить о своем отказе от вступления в НАТО.

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В Думе пригрозили более жесткими условиями Киеву в случае отказа от предложений Путина
Слуцкий: условия Киеву будут жестче в случае отказа от предложений Путина
14 июня 2024, 23:12

Фото: сайт Кремля

Условия со стороны Москвы для Киева будут еще жестче, если Украина отвергнет предложения президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта, заявил глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.
Депутат выразил надежду, что Запад и Украина предпочтут «здравый смысл» и прислушаются к предложениям Путина.

«И в этом случае, еще раз подчеркиваю, вслед за президентом, у нас будет возможность немедленно начать переговорный процесс. В противном случае условия с нашей стороны для переговоров будут качественно другими, качественно в любом случае более жесткими», – резюмировал Слуцкий.

Ранее, 14 июня, Владимир Путина в рамках встречи с руководством МИД РФ назвал два условия для достижения перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, Москва согласится на прекращение огня после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен официально заявить о своем отказе от вступления в НАТО.

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