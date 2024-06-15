Посол осудил решение G7 воспользоваться доходами с активов России

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение «Большой семерки» (G7) использовать доходы от российских активов для поддержки Украины, передает РИА Новости.
Антонов назвал решение G7 об использовании доходов от российских активов незаконным. По его словам, «вороватая "семерка"» расхищает честно заработанные деньги Москвы в контексте международного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что G7 выделила Украине деньги за счет российских активов. По данным Bloomberg, средства будут предоставлены Киеву до конца этого года.
Читайте также:
Глава Эстонии Карис принял закон, который позволит использовать активы РФ
В Эстонии приняли закон, позволяющий направить Киеву замороженные активы РФ
Блинкен: США намерены конфисковать российские активы
«Здесь явно прослеживается политическая подоплека: поддержать агонизирующий режим в Киеве, которому безразличны судьбы простых украинцев, тысячами гибнущих на фронте», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что G7 выделила Украине деньги за счет российских активов. По данным Bloomberg, средства будут предоставлены Киеву до конца этого года.
Читайте также:
Глава Эстонии Карис принял закон, который позволит использовать активы РФ
В Эстонии приняли закон, позволяющий направить Киеву замороженные активы РФ
Блинкен: США намерены конфисковать российские активы
Александр Климов