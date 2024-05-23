Республика Сербская предложит мирный раздел Боснии и Герцеговины

Фото: iStock/rarrarorro
Республика Сербская в течение 60 дней предложил соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил президент республики Милорад Додик.
новость дополняется...
Читайте также:
Милорад Додик назвал отличными отношения между РФ и Республикой Сербской
Стали известны причины агрессивного подхода к Республике Сербской со стороны Запада
Вучич допустил роспуск Республики Сербской из-за геноцида
Читайте также:
Милорад Додик назвал отличными отношения между РФ и Республикой Сербской
Стали известны причины агрессивного подхода к Республике Сербской со стороны Запада
Вучич допустил роспуск Республики Сербской из-за геноцида
Анастасия Чинкова