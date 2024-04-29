Стали известны причины агрессивного подхода к Республике Сербской со стороны Запада

Фото: сайт Кремля
Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал причины агрессивного подхода Запада к Республике Сербской.
В беседе с RT International Милорад Додик отметил две основные причины, из-за которых Запад агрессивно настроен к Республике Сербской.
Стоит отметить, что по ранее известной информации президент Республики Сербской посетит Россию в рамках форума по безопасности, который пройдет в Санкт-Петербурге.
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«Если вы поразмыслите рационально, то поймёте, что агрессивный подход Запада к Республике Сербской обусловлен двумя причинами. В качестве первой причины – это отказ вступать в НАТО. Во-вторых, с самого начала специальной военной операции на Украине мы придерживались позиции, согласно которой не соглашались на введение санкций в отношении России», — отметил президент.
Стоит отметить, что по ранее известной информации президент Республики Сербской посетит Россию в рамках форума по безопасности, который пройдет в Санкт-Петербурге.
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Мира Полтева