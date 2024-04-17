Вучич допустил роспуск Республики Сербской из-за геноцида

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Сербия столкнётся с новыми испытаниями из-за скорого принятия Косово в Совет Европы (СЕ) и признания Международного дня памяти геноцида в Сребренице. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что принятие Косово в СЕ означается открытие доступа местных жителей к Европейскому суду по правам человека. Если данный ход событий реализуется, то национальные меньшинства получат возможность отстаивать свои права.
Рассматривая перспективу событий, президент Сербии Александр Вучич заявил, что выйдет из СЕ, если в него войдёт Косово. А если это произойдёт, то республика Сербская может быть распущена.
Уточним, что против принятия Косово в СЕ выступили Черногория, Босния и Герцеговина.
Также по словам аналитиков, признание Международного дня памяти геноцида в Сребренице сделает Сербию «геноцидальной нацией».
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Рассматривая перспективу событий, президент Сербии Александр Вучич заявил, что выйдет из СЕ, если в него войдёт Косово. А если это произойдёт, то республика Сербская может быть распущена.
Уточним, что против принятия Косово в СЕ выступили Черногория, Босния и Герцеговина.
Также по словам аналитиков, признание Международного дня памяти геноцида в Сребренице сделает Сербию «геноцидальной нацией».
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Анастасия Чинкова