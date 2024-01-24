Reuters: ЕС вряд ли конфискует замороженные российские активы

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ЕС вряд ли конфискует активы замороженные активы ЦБ России, поскольку чиновники Евросоюза считают арест российских активов юридически рискованным, между странами нет согласия по этому поводу. Об этом 24 января пишет Reuters s со ссылкой на западных дипломатов.
Члены ЕС не имеют единого мнения по вопросу санкций и их возможных последствий для единой европейской валюты. Кроме того, существует вероятность выхода инвесторов из европейских активов из-за опасений конфискации их средств.
Американские чиновники предложили передать Украине активы России, заблокированные, траншами через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) или Всемирный банк, несмотря на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупреждал о репутационных рисках для евро в долгосрочной перспективе при использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что некоторые страны, в том числе Германия, выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям. Там отметили, что Киев сможет получить российские активы, в лучшем случае, многие годы спустя, и потратить их на реконструкцию разрушенных городов. При этом, как утверждается в статье, скорее всего западные союзники Украины обещаниями о разблокировке активов РФ будут просто оттягивать предоставление военной помощи для ВСУ.
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«Представьте, если мы политически решим дать миллиарды Украине. И через шесть месяцев у нас будет судебное решение, в котором говорится, что мы не имеем права отдавать их им. Кто тогда будет платить?» — цитирует Reuters слова люксембургского премьер-министра Ксавье Беттеля.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что некоторые страны, в том числе Германия, выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям. Там отметили, что Киев сможет получить российские активы, в лучшем случае, многие годы спустя, и потратить их на реконструкцию разрушенных городов. При этом, как утверждается в статье, скорее всего западные союзники Украины обещаниями о разблокировке активов РФ будут просто оттягивать предоставление военной помощи для ВСУ.
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Артем Путинцев