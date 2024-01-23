La Libre: Бельгия выделит 611 млн евро из доходов от активов России

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Власти Бельгии намерены в 2024 году передать Украине 611 миллионов евро, которые были получены в качестве доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил министр обороны страны Людивин Дедондер.
Примерно 200 миллиардов из них находятся в ЕС, преимущественно на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем — бельгийской Euroclear. В конце октября 2022 года международный депозитарий Euroclear объявил о заработке порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов от инвестиций в российские активы.
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