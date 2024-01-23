Bloomberg: Украину не спасут конфискованные активы России

Фото: iStock/Silent_GOS
Возможная конфискация российских активов в пользу Украины может только осложнить ситуацию для Киева, об этом пишет Bloomberg.
«Конфискация суверенных активов сейчас может закончиться тем, что положение Украины станет еще хуже вступление в долгий и спорный процесс изъятия российских активов может позволить западным государствам утверждать, что они что-то делают. Но это не поможет спасти Украину», — написал автор статьи.
В Bloomberg отметили, что Киев сможет получить российские активы, в лучшем случае, многие годы спустя, и потратить их на реконструкцию разрушенных городов. При этом, как утверждается в статье, скорее всего западные союзники Украины обещаниями о разблокировке активов РФ будут просто оттягивать предоставление военной помощи для ВСУ.
Читайте также:
Депутат Новиков назвал призыв Минобороны ФРГ готовиться к войне истерией
«Усиливаем фланги»: В НАТО объяснили наращивание присутствия у границ с РФ
Экс-глава ВБ Зеллик назвал конфискацию активов России Западом элегантной мерой
Евгения Парфентьева