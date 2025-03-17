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Reuters: Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным на 18 марта

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник 18 марта. Во время беседы он планирует обсудить вопросы территорий и контроля над атомными электростанции.
Об этом сообщил журналистам сам глава Белого дома.

«Я думаю, мы будем говорить о территориях... Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — передаёт слова Трампа информационное агентство Reuters.

Американский президент также добавил, что с обеими сторонами конфликта в настоящее время проводятся дискуссии относительно разделения активов. По его словам, за минувшие выходные была проделана большая работа, которая позволяет надеяться, что вооружённому противостоянию на Украине удастся положить конец.

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Times: Британия хочет разместить на Украине миротворцев на неограниченный срок
17 марта 2025, 05:28

Фото: iStock/ikholwadia

Великобритания планирует разместить на Украине миротворцев без ограничения срока их пребывания в стране. Об этом пишет газета Times.
«Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах... Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — говорится в сообщении.

В газете отмечают, что ряд стран рассматривает идею о размещении миротворцев на Украине. В общей сложности планируется отправка до 30 тысяч солдат. Военный контингент будет представлен армиями Великобритании, Франции, Турции, Канады и Австралии.

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Замглавы МИД РФ Грушко: Запад терпит стратегическое поражение на Украине
17 марта 2025, 03:20

Александр Грушко (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

По словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, Запад терпит стратегическое поражение в конфликте на Украине. Об этом дипломат рассказал в своем интервью для «Известий».
«На самом деле конфликт подошёл к фазе, когда стратегическое поражение терпит Запад. Потому что по всем трем компонентам, на которые делается расчет, — военное поражение на поле боя, развал экономики и в конечном счёте, как они выражаются, смена режима — результат ровно противоположный», — поделился с изданием Грушко.

Дипломат отметил, что ситуация на поле боя уже известна. Если же говорить об экономике, то ее рост в России на сегодняшний день равен 4%. При этом в Евросоюзе данный показатель варьируется от 0,1 до 1%.

Ранее Грушко поделился требованиями РФ в процессе переговоров по украинскому конфликту. Одним из основополагающих факторов являются гарантии безопасности и отказ Украины от членства в НАТО.

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Уиткофф: США обсуждают Украину с заинтересованными странами из Европы
17 марта 2025, 02:48

Фото: iStock/Photoboyko

США ведут диалог по украинскому вопросу с заинтересованными странами из Европы, в числе которых Великобритания, Норвегия, Франция и Финляндия. Об этом рассказал спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
«Мы ведем дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные», — заявил Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Ранее стало известно о визите Стивена Уиткоффа в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Последний передал главе США Дональду Трампу информацию, которая после была передана спецпосланником.

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Бывший президент Грузии Саакашвили предстанет перед судом 17 марта
17 марта 2025, 01:47

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предстанет перед судом 17 марта, где ему вынесут приговор за незаконное пересечение границы. Об этом пишет РИА Новости.
«Резолютивная часть будет объявлена в понедельник, 17 марта, в 11.00 (10.00 мск)», — рассказал агентству судья Михаил Джинджолия.

Задержание Саакашвили случилось 1 октября 2021 года. Это произошло после его возвращения в Грузию из Украины. Экс-президент пересек границу на пароме, где прятался в грузовике, перевозившем молочную продукцию.

Суд уже приговорил Саакашвили к девяти годам колонии за незаконную растрату государственных средств. К тому же политик заочно приговорен к шести годам тюрьмы. После вынесения нового приговора, он отправится в колонию до 2030 года.

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Лидеры МИД стран ЕС обсудят урегулирование на Украине и противостояние с РФ
17 марта 2025, 01:20

Фото: iStock/sinonimas

Лидеры МИД стран Евросоюза обсудят на заседании урегулирование украинского конфликта и продолжение противостояние с РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят на заседании в понедельник мирное урегулирование на Украине, а также продолжение противостояния с Россией», — пишут в агентстве.

Помимо этого, поднимется тема отношений Европы с США на фоне все больших разногласий между сторонами. Предполагается, что на заседании выступит украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, который свяжется по видеосвязи и расскажет о текущей ситуации.

Основными темами обсуждения по Украине на заседании станут мирное урегулирование конфликта, инициатива главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву в 2025 году и продолжение давления на РФ.

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