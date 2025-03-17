Reuters: Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным на 18 марта

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник 18 марта. Во время беседы он планирует обсудить вопросы территорий и контроля над атомными электростанции.
Об этом сообщил журналистам сам глава Белого дома.
Американский президент также добавил, что с обеими сторонами конфликта в настоящее время проводятся дискуссии относительно разделения активов. По его словам, за минувшие выходные была проделана большая работа, которая позволяет надеяться, что вооружённому противостоянию на Украине удастся положить конец.
Читайте также:
Лукашенко: у США нет плана по украинскому конфликту, они зондируют почву
Госсекретарь США Рубио рассказал о плане по завершению украинского конфликта
Ушаков: РФ и США обсуждают тему подготовки возможной встречи Путина и Трампа
«Я думаю, мы будем говорить о территориях... Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — передаёт слова Трампа информационное агентство Reuters.
Американский президент также добавил, что с обеими сторонами конфликта в настоящее время проводятся дискуссии относительно разделения активов. По его словам, за минувшие выходные была проделана большая работа, которая позволяет надеяться, что вооружённому противостоянию на Украине удастся положить конец.
Читайте также:
Лукашенко: у США нет плана по украинскому конфликту, они зондируют почву
Госсекретарь США Рубио рассказал о плане по завершению украинского конфликта
Ушаков: РФ и США обсуждают тему подготовки возможной встречи Путина и Трампа
Александр Бойцов