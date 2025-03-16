Ушаков: РФ и США обсуждают тему подготовки возможной встречи Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Россия и США обсуждают тему подготовки возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
По его словам, встреча будет организована, как только появится необходимость для нее. Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон ведут контакты, но пока не на уровне глав государств.
Ранее сообщалось, что разговор спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и главы российского государства Владимира Путина состоялся поздним вечером в Москве. Перед отлетом Уиткофф также посетил американское посольство в российской столице, где провел около часа.
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Ранее сообщалось, что разговор спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и главы российского государства Владимира Путина состоялся поздним вечером в Москве. Перед отлетом Уиткофф также посетил американское посольство в российской столице, где провел около часа.
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Екатерина Коршунова