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Ушаков: РФ и США обсуждают тему подготовки возможной встречи Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия и США обсуждают тему подготовки возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
По его словам, встреча будет организована, как только появится необходимость для нее. Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон ведут контакты, но пока не на уровне глав государств.

Ранее сообщалось, что разговор спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и главы российского государства Владимира Путина состоялся поздним вечером в Москве. Перед отлетом Уиткофф также посетил американское посольство в российской столице, где провел около часа.

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FT: Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Брюссель в честь юбилея отношений
16 марта 2025, 11:02

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от визита в Брюссель на саммит в честь полувекового юбилея дипотношений. Об этом пишет издание Financial Times (FT).
По словам журналистских источников, там будет премьер Госсовета республики Ли Цян.

Авторы отметили, что места проведения подобного рода встреч чередуются. Вместе с тем в Брюссель обычно прибывает премьер, а председатель проводит соответствующие мероприятия в Пекине. Журналисты резюмировали, что в Евросоюзе ждали приезда именно председателя КНР по случаю юбилея.

Ранее стало известно о запланированной встрече 9 мая в Москве президентов России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана.

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Вучич рассказал о последствиях акции протеста с пострадавшими в Сербии
Президент Сербии Вучич: в ходе протестов в стране 56 человек получили травмы
16 марта 2025, 01:35

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В ходе субботних протестов в Сербии пострадали 56 человек. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, выступивший с обращением по итогам акций. Слова его выступления передает RTS.
Вучич уточнил, что полиция задержала 22 участника протестов. Он также прокомментировал расхождения в оценке числа демонстрантов: по данным МВД, на улицы вышли около 107 тысяч человек, тогда как Вооружённые силы Сербии сообщили о 88 тысячах.

Президент отверг обвинения в использовании звуковой пушки против протестующих, назвав их «позорными», и отметил, что акция протеста сопровождалась «огромной негативной энергией».

Поводом для протестов стало обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, унесшее жизни 15 человек. Тогда студенты обвинили власти в коррупции при строительстве объекта, что спровоцировало регулярные митинги.

Крупнейшая из таких акций началась 15 марта в Белграде.

28 января Вучич заявлял, что массовые протесты в Сербии и блокады государственных учреждений возникли не спонтанно и не на пустом месте. Все эти акции был тщательно и умело спланированы из-за границы.

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#полиция
#мвд
#студенты
#акция
#вучич
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Al Masirah: США нанесли ракетные удары по городу Саада в Йемене
16 марта 2025, 00:37

Фото: iStock/vadimrysev

США нанесли удары по городу Саада в Йемене, контролируемому движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Masirah.
​Целью атаки стали военные объекты хуситов.

Центральное командование Вооружённых сил США ранее подтвердило начало крупномасштабной операции против хуситов. Подчеркивалось, что удары нацелены на защиту интересов страны, сдерживание угроз и восстановление свободы судоходства.

По информации журналиста Axios Барака Равида, ссылающегося на анонимного американского чиновника, атаки продлятся несколько дней или недель.

«Субботние удары были не единичными, а началом серии беспощадных ударов США по хуситам, которые, как ожидается, продлятся несколько дней или даже недель», — написал журналист в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале военных действий против хуситов в субботу, потребовав прекратить их атаки на американские корабли. Он также призвал Иран немедленно остановить поддержку движения.

Ранее Al Mayadeen заявил о девяти погибших и девяти раненых в результате атак США и Великобритании.

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#сша
#президент
#дональд трамп
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Трамп приказал ВС США начать боевые действия против хуситов в Йемене
15 марта 2025, 22:36

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп приказал американской армии начать боевые действия против хуситов в Йемене. Об этом хозяин Белого дома написал в соцсетях.
«Наши храбрые бойцы прямо сейчас проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону, чтобы защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства», — добавил республиканец.
Заокеанский лидер обратился к Ирану с призывом прекратить поддерживать хуситов, а также не угрожать «американскому населению и их президенту».

Трамп резюмировал, что в случае угрозы, виновники будут нести ответственность, поскольку американская сторона не станет «относиться к этому с пониманием».

Ранее Трамп высказывался о реакции РФ на предложение прекратить огонь на Украине.

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#мир
#сша
#йемен
#хуситы
#дональд трамп
#война
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В Сербии не исключили ареста Додика в скором времени
Замглавы правительства Сербии Вулин не исключил возможность захвата Додика
15 марта 2025, 22:21

Фото: istockphoto/butenkow

Попытка захвата президента Республики Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, Милорада Додика контингентом ЕС (EUFOR), может быть осуществлена в ближайшем времени. Об этом изданию «Вечерне новости» заявил замглавы кабмина Сербии Александар Вулин.
«Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика... по ордеру, выданному судом БиГ», — прокомментировал Вулин.
Вулин добавил, что СМИ, враждебные Белграду, пишут о том, что страна якобы «находится в одном шаге от гражданской войны».

Ранее сообщалось что в Белграде состоялась протестная акция, на которую вышли свыше 30 тысяч человек.

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#мир
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#сербия
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