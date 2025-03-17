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Госсекретарь США Рубио рассказал о плане по завершению украинского конфликта

Госсекретарь Рубио: план по окончанию конфликта на Украине создан из двух частей
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

По словам Госсекретаря США Марко Рубио, план по урегулированию украинского конфликта состоит из двух частей. Об этом политик рассказал CBS News.
Чиновник подчеркнул, что часть А подразумевает прекращение огня, а часть Б уже встречу сторон за столом переговоров. Рубио не исключил участие посредников в процессе урегулирования конфликта.

Никто не говорит, что эта вторая часть проста, но мы не сможем перейти даже к этой второй части, пока не закончим первую», — уточнил американский Госсекретарь.

Ранее Рубио выступил с заявлением о намерении Европы ввести новые санкции против России. При этом США выступают против ужесточения ограничений на этом этапе.

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#конфликт
Депутат Европарламента потребовал от США вернуть статую Свободы во Францию
16 марта 2025, 23:48

Фото: iStock/Tzido

Депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксман потребовал от США вернуть его стране статую Свободы. Об этом сообщает издание Die Welt.
«Мы дали ее вам, но, судя по всему, вы ее презираете», — сказал Глюксман.

Свое заявление депутат сделал во время съезда партии Place publique («Общественное место») перед 1,5 тыс. участниками конференции. К тому же Глюксман выступил с критикой американского президента Дональда Трампа. Французский политик осудил главу Штатов за сближение с Россией и поддержал Украину.

Помимо этого Трампа обвинили в массовом увольнении исследователей и людей, которые внесли свой вклад в развитие страны. Глюксман добавил, что Франция готова принять этих граждан.

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#дональд трамп
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Европа пытается отказаться от военной поддержки США
Le Monde: европейские страны хотят срочно уменьшить военную зависимость от США
16 марта 2025, 23:06

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Европейские страны попытаются в срочном порядке снизить военную зависимость от американской армии. Об этом пишет Le Monde.
«Этот тревожный сигнал оказался особенно болезненным для европейцев, поскольку война на Украине значительно усилила их зависимость от всей американской военной системы — от истребителей и спутников до артиллерии, боеприпасов и телекоммуникаций», — говорится в сообщении издания.

В первую очередь рассматривается вывод 20 тысяч американских солдат из стран Европы. Таким образом континент смог бы довести численность своей армии до уровня, который был перед украинским конфликтом. На этот шаг Европа идет после сближения Москвы и Вашингтона, а в частности из-за растущего соответствия США с требованиями РФ.

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#сша
#европа
#война
#солдаты
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Финляндия отказалась от экспорта яиц в США
Финляндия отказалась от экспорта яиц в США на фоне бюрократии
16 марта 2025, 22:16

Фото: istockphoto/Pawel Kacperek

От экспорта яиц в США отказалась Финляндия в связи с возможными проверками, а также на фоне бюрократии. Об этом сообщает Yle.
По заявлению исполнительного директора Ассоциации финского птицеводства Лееры Лехтиля, сейчас поставки в США невозможны, поскольку с Вашингтоном не оговорен «доступ к рынку».

«Запуск экспорта — не такое простое дело, так как нет установленных правил», — добавила Лехтиля.
Она также подчеркнула, что у финской стороны нет соответствующего разрешения на экспорт продукции в Штаты. Для оформления бумаг нужно пройти через бюрократию и исследования, поскольку республика никогда не осуществляла экспорт яиц в США.

«Миллионы птиц пришлось забить там из-за птичьего гриппа. Всего у нас в Финляндии четыре миллиона кур-несушек. То количество, которое мы могли бы экспортировать, не решило бы проблему нехватки яиц», — резюмировала Лехтиля.
Ценник на яйца в США вырос на фоне эпидемии птичьего гриппа.

Ранее сообщалось, кем подписала два торговых соглашения КНР.

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Хуситы ударили по авианосцу США в Красном море
Хуситы ударили по авианосцу США Harry Truman и по военным судам в Красном море
16 марта 2025, 21:37

Фото: istockphoto/exies

Хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman, а также военные корабли США в Красном море, сказано в Telegram-канале ВС шиитского военно-политического движения.
«В ответ на агрессию провели военную операцию против авианосца Harry Truman и военных кораблей в Красном море. Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18 баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками», — сказано в сообщении хуситов.
Они добавили, что будут наносить удары по всем военным кораблям США в качестве ответа на агрессию в отношении Йемена. Кроме того, хуситы выступают против запрета со стороны Израиля на гумпомощь в Сектор газа, который действует с начала месяца. Они резюмировали, что будут блокировать суда Израиля в Аравийском и Красном морях, пока запрет не будет снят.

Накануне стало известно, что президент Дональд Трамп приказал армии США начать боевые действия против хуситов.

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Сторонники Трампа считают, что его могли отравить рицином
16 марта 2025, 19:57

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Сторонники американского президента Дональда Трампа считают, что его могли отравить рицином, пишет «МК». Уточняется, что недавно журналистка задела микрофоном лицо хозяина Белого дома.
Теперь сторонники заокеанского лидера строят жуткие и одновременно загадочные версии, ведь в микрофоне, по их мнению, могли скрыть наконечник, или же смазать поверхность микрофона опасным рицином. По информации Telegram-канала российского сенатора Алексея Пушкова, одни эти версии говорят о том, насколько отравленная атмосфера царит вокруг республиканца.

Известно, что подобные сообщения о рицине были в 2020 году. В частности, были новости о том, что спецслужбы США перехватили отравленное рицином письмо, которое пришло Трампу из Канады.

Ранее сообщалось, какой приказ ВС США отдал Дональд Трамп.

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#дональд трамп
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