Госсекретарь США Рубио рассказал о плане по завершению украинского конфликта

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По словам Госсекретаря США Марко Рубио, план по урегулированию украинского конфликта состоит из двух частей. Об этом политик рассказал CBS News.
Чиновник подчеркнул, что часть А подразумевает прекращение огня, а часть Б уже встречу сторон за столом переговоров. Рубио не исключил участие посредников в процессе урегулирования конфликта.
Ранее Рубио выступил с заявлением о намерении Европы ввести новые санкции против России. При этом США выступают против ужесточения ограничений на этом этапе.
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Никто не говорит, что эта вторая часть проста, но мы не сможем перейти даже к этой второй части, пока не закончим первую», — уточнил американский Госсекретарь.
Ранее Рубио выступил с заявлением о намерении Европы ввести новые санкции против России. При этом США выступают против ужесточения ограничений на этом этапе.
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Иван Мусатов