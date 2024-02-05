Reuters: В 13-й пакет антироссийских санкций ЕС не войдут запреты на импорт

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Еврокомиссия приняла принципиальное решение о том, что она не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом 5 февраля пишут журналисты агентства Reuters со ссылками на дипломатов Евросоюза.
ЕК и страны-члены Евросоюза хотят быстро принять новый комплекс мер «ко второй годовщине» начала конфликта на Украине, то есть к 24 февраля. Еврокомиссия предложит пакет мер, который вызовет минимальные дебаты среди государств-членов ЕС.
Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна выдерживать вводимые ограничения Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна годами выдерживать вводимые ограничения.
По мнению опрошенных изданием Der Spiegel экспертов из Германии, российская экономика, несмотря на ослабление рубля, отнюдь не впала в рецессию, как того ожидали. Более того, слабый рубль помогает властям за счет продажи сырья покрывать дефицит госбюджета, так как доходы от экспорта ископаемого топлива Россия получает в валюте, а пенсии, зарплаты и пособия внутри страны выплачиваются в рублях.
В итоге эксперты Der Spiegel пришли к выводу о том, что из-за устойчивого развития экономики на уровне дефицита бюджета в 3-4 процента в год Россия готова держаться долго, даже в условиях продолжающейся специальной военной операции (СВО).
Напомним, в 12-й санкционный список вошли физические и юридические лица, среди которых: телеканалы «Спас» и «Царьград», Росфинмониторинг, ядерно-оружейный центр «Росатома» в Снежинске, Тульский оружейный завод, ПАО «Туполев», Казанский вертолетный завод, сразу 14 членов ЦИК РФ и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, фонд «Защитники Отечества» и его председатель Анна Цивилева, сын зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева Илья.
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«Будут сотни списков <...> юридических и физических лиц. Никаких громких имен (компаний)», — cообщил агентству один из дипломатов, пожелавших остаться неизвестными.
По мнению опрошенных изданием Der Spiegel экспертов из Германии, российская экономика, несмотря на ослабление рубля, отнюдь не впала в рецессию, как того ожидали. Более того, слабый рубль помогает властям за счет продажи сырья покрывать дефицит госбюджета, так как доходы от экспорта ископаемого топлива Россия получает в валюте, а пенсии, зарплаты и пособия внутри страны выплачиваются в рублях.
В итоге эксперты Der Spiegel пришли к выводу о том, что из-за устойчивого развития экономики на уровне дефицита бюджета в 3-4 процента в год Россия готова держаться долго, даже в условиях продолжающейся специальной военной операции (СВО).
Напомним, в 12-й санкционный список вошли физические и юридические лица, среди которых: телеканалы «Спас» и «Царьград», Росфинмониторинг, ядерно-оружейный центр «Росатома» в Снежинске, Тульский оружейный завод, ПАО «Туполев», Казанский вертолетный завод, сразу 14 членов ЦИК РФ и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, фонд «Защитники Отечества» и его председатель Анна Цивилева, сын зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева Илья.
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