«Санкционное безумие»: чем опасен для России 12-й пакет санкций и как их обойдет Кремль

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Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Отличительными особенностями набора новых мер стали ограничение на импорт непромышленных алмазов и решение сохранять персональные санкции против россиян посмертно. О том, какие еще ограничения вошли в санкционный список и какое влияние они окажут, читайте в материале «Радио 1».
Санкции в 12-м пакете
Новый пакет санкций включил в себя финансовые, торговые и индивидуальные ограничительные меры. При этом действие последних теперь будет посмертным. Объясняется нововведение тем, что активы, которые принадлежали умершему человеку, могут использоваться для финансирования России.
«Спас» и «Царьград» включены в санкционные списки Евросоюза
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в 12-м санкционном списке содержится новый набор мер, направленных на ослабление военной машины России. Он также подчеркнул, что союз продолжит поддерживать Украину в борьбе за ее независимость.
Персональные санкции
В 12-й санкционный список вошли физические и юридические лица, среди которых: телеканалы «Спас» и «Царьград», Росфинмониторинг, ядерно-оружейный центр «Росатома» в Снежинске, Тульский оружейный завод, ПАО «Туполев», Казанский вертолетный завод, сразу 14 членов ЦИК РФ и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, фонд «Защитники Отечества» и его председатель Анна Цивилева, сын зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева Илья.
Экономические санкции
В рамках финансовых ограничений ЕС установил обязанность уведомлять государство-члена союза о денежных переводах, сумма которых превышает €100 тыс. за квартал. Мера касается европейских компаний, которые более чем на 40% принадлежат российским резидентам. С 1 мая 2024 года такие организации должны отчитываться о денежных операциях. В свою очередь, ЕС будет проверять, не было ли допущено факта нарушений санкционного режима при осуществлении деятельности.
Экспортная оговорка No Russia
В соответствии с документом ЕС, европейские экспортеры должны соблюдать оговорку, которая запрещает реэкспорт товаров в Россию. Мера направлена на ограничение поставок таких компонентов, которые могут быть использованы в оружейных системах, авиации и т.д.
Соответствующий пункт «no Russia», должен быть включен в контракты с 20 марта 2024 года.
Санкции против российских алмазов
В рамках нового пакета ограничений также введен запрет на импорт ювелирных алмазов из России. По оценкам Еврокомиссии, потери российской стороны от этого составят 4 миллиарда евро в год. Кроме того, под запрет попал импорт сжиженного пропана, чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги и труб на общую сумму 2,2 миллиарда евро в год.
В России отреагировали на новый пакет санкций Евросоюза
ЕС смягчил санкции на ввоз предметов личного пользования из РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва разработает ответные меры на принятый ЕС 12-й пакет ограничений. В российском постпредстве также прокомментировали новые рестрикции и заявили, что введенные ЕС меры подрывают основы экономики самих стран ЕС и благосостояние их населения, пишет издание РИА Новости.
Как санкции ЕС отразятся на России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новый пакет ограничений, введенный Евросоюзом. Он назвал его «санкционным безумием» и отметил, что для России ограничения не представляют никакой угрозы. Спикер Кремля пояснил, что Москва готовилась к введению рестрикций, поэтому варианты обхода санкций, вошедших в 12-й пакет, есть и они будут реализованы.
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