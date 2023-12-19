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«Санкционное безумие»: чем опасен для России 12-й пакет санкций и как их обойдет Кремль

Песков: варианты обхода санкций против алмазов РФ есть, они будут реализованы
19 декабря 2023, 12:54
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Отличительными особенностями набора новых мер стали ограничение на импорт непромышленных алмазов и решение сохранять персональные санкции против россиян посмертно. О том, какие еще ограничения вошли в санкционный список и какое влияние они окажут, читайте в материале «Радио 1».

Санкции в 12-м пакете


Новый пакет санкций включил в себя финансовые, торговые и индивидуальные ограничительные меры. При этом действие последних теперь будет посмертным. Объясняется нововведение тем, что активы, которые принадлежали умершему человеку, могут использоваться для финансирования России.

«Спас» и «Царьград» включены в санкционные списки Евросоюза
«Спас» и «Царьград» включены в санкционные списки Евросоюза

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в 12-м санкционном списке содержится новый набор мер, направленных на ослабление военной машины России. Он также подчеркнул, что союз продолжит поддерживать Украину в борьбе за ее независимость.

Персональные санкции


В 12-й санкционный список вошли физические и юридические лица, среди которых: телеканалы «Спас» и «Царьград», Росфинмониторинг, ядерно-оружейный центр «Росатома» в Снежинске, Тульский оружейный завод, ПАО «Туполев», Казанский вертолетный завод, сразу 14 членов ЦИК РФ и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, фонд «Защитники Отечества» и его председатель Анна Цивилева, сын зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева Илья.

Экономические санкции


В рамках финансовых ограничений ЕС установил обязанность уведомлять государство-члена союза о денежных переводах, сумма которых превышает €100 тыс. за квартал. Мера касается европейских компаний, которые более чем на 40% принадлежат российским резидентам. С 1 мая 2024 года такие организации должны отчитываться о денежных операциях. В свою очередь, ЕС будет проверять, не было ли допущено факта нарушений санкционного режима при осуществлении деятельности.

Экспортная оговорка No Russia


В соответствии с документом ЕС, европейские экспортеры должны соблюдать оговорку, которая запрещает реэкспорт товаров в Россию. Мера направлена на ограничение поставок таких компонентов, которые могут быть использованы в оружейных системах, авиации и т.д.

Соответствующий пункт «no Russia», должен быть включен в контракты с 20 марта 2024 года.

Санкции против российских алмазов


В рамках нового пакета ограничений также введен запрет на импорт ювелирных алмазов из России. По оценкам Еврокомиссии, потери российской стороны от этого составят 4 миллиарда евро в год. Кроме того, под запрет попал импорт сжиженного пропана, чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги и труб на общую сумму 2,2 миллиарда евро в год.

В России отреагировали на новый пакет санкций Евросоюза


ЕС смягчил санкции на ввоз предметов личного пользования из РФ
ЕС смягчил санкции на ввоз предметов личного пользования из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва разработает ответные меры на принятый ЕС 12-й пакет ограничений. В российском постпредстве также прокомментировали новые рестрикции и заявили, что введенные ЕС меры подрывают основы экономики самих стран ЕС и благосостояние их населения, пишет издание РИА Новости.

Как санкции ЕС отразятся на России


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новый пакет ограничений, введенный Евросоюзом. Он назвал его «санкционным безумием» и отметил, что для России ограничения не представляют никакой угрозы. Спикер Кремля пояснил, что Москва готовилась к введению рестрикций, поэтому варианты обхода санкций, вошедших в 12-й пакет, есть и они будут реализованы.

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В Подмосковье сбит украинский беспилотник
Минобороны РФ: в Одинцове Московской области сбит украинский беспилотник
19 декабря 2023, 13:03

Фото: iStock/aapsky

В Одинцовском городском округе Московской области силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В Московской области В 12.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Одинцовским городским округом в Подмосковье.

Ранее о сбитом в Одинцове БПЛА ВСУ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков дрона нет разрушений. Также в результате атаки никто не пострадал.

Также сообщалось, что в московских Аэропортах ввели план «Ковер». В аэропортах Внуково и Домодедово и Жуковский задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. Причиной ввода режима стала работа ПВО.

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Путин наградит Героев России в ходе коллегии Минобороны 19 декабря
Песков: Путин 19 декабря наградит Героев России в ходе коллегии Минобороны
19 декабря 2023, 12:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 19 декабря наградит Героев России в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Отмечается, что заседание состоится в Национальном центре управления обороной. В ходе встречи будут подведены итоги деятельности российской армии в этом году, а также определены приоритеты для дальнейшего развития ВС РФ и ВМФ РФ.

После заседания состоится торжественная церемония награждения Героев Российской Федерации.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные уничтожили порядка 140 украинских военных с помощью беспилотников.

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В России приняли закон об уголовном наказании за повторную передачу телефона в тюрьму
Путин подписал закон о наказании за повторную передачу телефона в тюрьму
19 декабря 2023, 11:57

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за повторную передачу мобильного телефона лицам, отбывающим наказание в тюрьме. Об этом сообщает ТАСС.
Закон предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс. Так, появятся положения об уголовной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей (либо в размере заработной платы за период от одного до двух лет). Также предусматривается наказание в виде принудительных работ продолжительностью до двух лет или лишение свободы также на срок до двух лет.

Ранее ведение ​закона поддержали в Совете Федерации.

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Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае
Путин направил соболезнования Си Цзиньпину из-за землетрясения в КНР
19 декабря 2023, 11:12

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин направил глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за тяжёлых последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский президент в телеграмме написал, что в России разделяют скорбь тех жителей Китая, которые потеряли своих родных и близких в результате этого землетрясения. Также Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление всех тех, кто пострадал в результате этой трагедии.

Напомним, что на северо-западных территориях Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. В результате стихийного бедствия погибшими числятся 118 человек, ещё свыше 390 получили ранения.

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#владимир путин
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#россия
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#соболезнования
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Евросоюз ввёл во внешнюю торговлю правило «No Russia»
19 декабря 2023, 11:05

Фото: iStock/Mihrzn

Евросоюз в 12-м пакете санкций против РФ решил ввести для экспортеров обязательное контрактное условие, которое не допускает реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран.
К слову, до этого момента такие оговорки носили рекомендательный характер РБК пишет, что совет ЕС обязал экспортеров товаров из Европы в контрактах на поставку определенных чувствительных продуктов в третьи страны, которые не относятся к «партнерским», прописывать условие, которое запрещает реэкспорт в Россию или в другую страну для использования в России.

Новая статья введена в санкционный регламент ЕС 833/2014, который определяет секторальные санкции в отношении РФ. Данная оговорка должна быть введена в обновленные экспортные контракты к 20 марта 2024 года. Если контракт заключили до 19 декабря 2023 года, то запрещающая реэкспорт оговорка должна быть добавлена к 20 декабря 2024 года или раньше, если контракт истекает до этого срока и продлевается.

Оговорка не нужна, если договор предполагает экспорт в «страны-партнеры» (США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария). Товары, которых касается новое условие, запрещены Евросоюзом к поставке в Россию.

В список входит:

товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, которые используют в российских оружейных системах» (микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, некоторые части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов и т.д.);

некоторые авиационные товары (к примеру, шины для использования на воздушных судах, антенные отражатели, накладки тормозных колодок); авиационное топливо; боевое стрелковое оружие.

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#санкции
#евросоюз
#политика
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Евросоюз ввёл новые импортно-экспортные ограничения против России
19 декабря 2023, 10:55

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России ввёл импортно-экспортные ограничения. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.
Отмечается, что новые ограничения коснулись изделий из алюминия, медной проволоки, химикатов, технологий и лицензий для ПО, двигателей для беспилотников и другого.

Также Евросоюз обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнёрами запрет на реэкспорт в Россию и для использования в России некоторых товары двойного назначения.

Запрету подлежат товары, которые используются в военных системах РФ, обнаруженных на поле боя на Украине; продукция, критически важная для производства в этих российских военных системах; авиационные товары и оружие.

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#санкции
#евросоюз
#россия
#импорт
#экспорт
#ограничения
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Антирейтинг Зеленского стремительно растёт, сообщили в Киевском институте социологии
Антирейтинг Зеленского вырос до 18%, а Верховной рады – до 61%
19 декабря 2023, 10:07

Фото: РИА Новости/Стрингер

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады начал стремительно падать. Об этом следует из статистических данных, представленных Киевским международным институтом социологии.
Отмечается, что рядовые украинцы и представители элиты недовольны стремлением Зеленского сосредоточить власть в своих руках. Они убеждены, что он не сможет вывести страну из кризиса. Также постепенно набирают популярность разговоры о «третьем Майдане».

Так, согласно данным, в начале спецоперации на Украине рейтинг Зеленского стремительно возрос до 80-90%. Однако заметные неудачи на фронте привели к тому, что показатели упали сразу до 30%.

Для изменения этой ситуации президент рассматривал возможность проведения выборов в период военного положения. Однако появившийся конкурент в лице главкома ВСУ Валерия Залужного изменил планы Зеленского, который заявил, что «выборы сейчас не ко времени».

Агентство «Рейтинг» ранее отмечало, что при проведении выборов партия Зеленского могла бы набрать 26,7%, в то время как Залужный получил бы 36%.

Так, антирейтинг Зеленского вырос до 18%, но ожидается и дальнейший рост до 50% при продолжении такой политики. Вместе с тем выросло и недоверие к Верховной раде – до 61%.

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#владимир зеленский
#украина
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#выборы
#президент
#власть
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«Известия» сообщают о повышении риска ареста 37 самолетов ГТЛК за рубежом
19 декабря 2023, 09:45

Фото: istockphoto/frentusha

ГТЛК предупреждает о рисках ареста 37 своих самолетов за рубежом после 20 декабря.
В это время суд в Ирландии примет решение по ликвидации её дочерней компании, которой те принадлежат.

«Известия» сообщают, что, по словам источника, ГТЛК попросила уведомлять её о случаях задержания судов в иностранных аэропортах. Причиной таких рисков явилось судебное разбирательство в Высоком суде Ирландии.

14 декабря Высокий суд Ирландии изучил требования ликвидаторов по существу, а 20 декабря огласит решение. ГТЛК предупреждает, что удовлетворение требований ликвидаторов может привести к невозможности нормальной эксплуатации самолетов.

Ранее сообщалось, что вылетевший в Магадан с Камчатки самолет вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала загоревшаяся лампочка на приборной панели, сообщило РИА «Новости».

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#самолет
#новости
#политика
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Россияне признались, что на их рабочую рутину влияют предновогодние хлопоты
19 декабря 2023, 09:00

Фото: Istock/Tat'yana Andreyeva

Накануне Нового года Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян и выяснила, что больше половины (61%) респондентов в дополнение к рабочим задачам погружаются в активную подготовку к Новому году. Об этом аналитики сообщили «Радио 1».
Больше всего праздничная суета захватывает молодых людей в возрасте 18-24 лет (68%) и 25-34 лет (63%), а также жителей Ростова-на-Дону (76%) и работники сфер страхования (82%), маркетинга, рекламы и PR (77%), IT и телекоммуникаций (73%), администрирования (72%) и бухгалтерии (72%). 

Также опрошенные назвали самые распространенные занятия: 
  1. Закупки перед Новым годом (продукты, украшения и т.д) – 62%;
  2. Выбор и покупка подарков – 57%;
  3. Украшение елки – 31%;
  4. Уборка – 31%;
  5. Планирование каникул – 22%;
  6. Определение места и компании для празднования – 22%;
  7. Постановка целей на следующий год – 19%; 
  8. Выбор новогоднего образа – 14%;
  9. Рефлексия по итогам уходящего года – 13%. 
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