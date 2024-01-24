ЕС готовит санкции против РФ, но они не коснутся импорта алюминия

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Новый санкционный пакет Евросоюза против РФ включит рестрикции в отношении физ. и юр. лиц, но, вероятно, не запретит импорт российского алюминия.
Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
Во время переговоров наиболее радикальные предложения могут заменить умеренными, чтобы добиться широкой поддержки пакета членами ЕС. Вместе с пакетом антироссийских санкций Брюссель планирует утвердить новую программу помощи Киеву в €50 млрд.
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Во время переговоров наиболее радикальные предложения могут заменить умеренными, чтобы добиться широкой поддержки пакета членами ЕС. Вместе с пакетом антироссийских санкций Брюссель планирует утвердить новую программу помощи Киеву в €50 млрд.
«Речь идет о деньгах, оружии и санкциях в момент, когда поддержка необходима [Украине] больше всего», - сказал изданию европейский дипломат, который участвует в работе над пакетом. Но заметил, что после 2 лет конфликта, возможности уже не такие широкие.Ранее сообщалось, что ЕС вряд ли конфискует активы замороженные активы ЦБ России, поскольку чиновники Евросоюза считают арест российских активов юридически рискованным, между странами нет согласия по этому поводу. Об этом 24 января пишет Reuters s со ссылкой на западных дипломатов.
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Мария Фирсова