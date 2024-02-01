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Reuters: Власти КНР предупредили Украину о перспективе ухудшения отношений

01 февраля 2024, 20:01
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Китайские власти предупредили Украину о перспективе ухудшения двусторонних отношений на фоне возможности признания Киевом нескольких компаний из КНР спонсорами войны, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Как сообщил собеседник агентства, этот вопрос был поднят на встрече китайского посла в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками, которая произошла в январе.

«Посол заявил, что все это (ситуация с внесением в список спонсоров войны) может оказать негативное влияние на наши отношения», — заявил украинский источник.


В Reuters напомнили, что на сегодняшний день список «международных спонсоров войны» входят 48 компаний, 14 из которых — китайские.

К примеру, в июле 2023 года Украина внесла в этот список компаний Unilever из-за её отказа покинуть российский рынок.

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#китай
#украина
#компании
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«Стоит ли?»: Актёр Бренд напуган провокациями Лондона в отношении Москвы
Актёр Брэнд: Власти готовят британцев к войне с Россией
01 февраля 2024, 20:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Великобритании упорно настраивает своих граждан на войну с Россией, с таким заявлением выступил британский актер Рассел Брэнд в интервью Такеру Карлсону.
«Время от времени ключевые СМИ как бы ненароком предупреждают нас о том, что Великобритании грозит война с Россией, отмечают, что в 2024 году у нас могут вернуть военный призыв. Понимание ситуации должно происходить интуитивно», — прокомментировал ситуацию Брэнд.

Тут же актёр напомнил, что Российская Федерация обладает арсеналом ядерного оружия, и задался вопросом — «а стоит ли вообще провоцировать эту страну на конфликт?».

Брэнд также усомнился в необходимости принимать Украину в состав Североатлантического альянса.

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#нато
#великобритания
#россия
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Путин посетил выставку «Россия» для участия в съезде «Движения первых»
01 февраля 2024, 19:44

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку «Россия», чтобы принять участие в съезде «Движения первых», об этом сообщает «РИА Новости».
Международная выставка-форум «Россия», расположенная на ВДНХ, открылась 4 ноября 2023. Владимир Путин посещал её уже трижды и вот, 1 февраля он прибыл туда в четвёртый раз, чтобы принять участи в съезде «Движения первых».

Ранее стало известно, что президент спел гимн Российской Федерации вместе с участниками движения. Ребята исполняли композицию хором, а глава РФ подпевал им, периодически передавая микрофон детям.

При этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин, в рамках съезда движения, проведёт с его участниками закрытое заседание по вопросам создания новых кампусов.

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#выставка
#форум
#владимир путин
#вднх
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В МИД РФ предложили судить российских артистов за поддержку Украины
МИД РФ: россиян, финансирующих и поддерживающих Украину, надо судить
01 февраля 2024, 19:24

Фото: iStock/User10095428_393

Поддерживающих Украину российских артистов нужно судить. Такое заявление сделали в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что россиян, которые поддерживают или финансируют украинских властей, следует не преследовать, а сразу судить.

Этим сообщением российское внешнеполитическое ведомство ответило на новость агенства Bloomberg, в которой отмечалось, что МИД приказал своим дипломатам за рубежом преследовать российских знаменитостей, поддерживающих Украину.

Ранее сообщалось, что музыканты группы «Би-2» были освобождены из-под стражи в Таиланде усилиями израильского МИД. А писательница Людмила Улицкая рассказала, что отправляет гонорары с продажи своих книг на помощь Украине.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#суд
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В США заявили, что Россия стала более мощной, чем когда-либо
Макгрегор: прокси-война НАТО сделала Россию более мощной
01 февраля 2024, 17:11

Фото: iStock/Sinenkiy

НАТО спровоцировала прокси-войну с Россией, значительно укрепив ее позиции на мировой арене. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Суть в том, что НАТО — хлипкий фасад. И виной тому не Путин, мы убили альянс, когда втянули его в эту прокси-войну, которая не имела никакого смысла, а затем дали России возможность продемонстрировать, что она способна действовать как великая держава», — признал Макгрегор в интервью Stephen Gardner.

Он отметил, что НАТО изначально не имела шансов против Москвы, которая всегда была самодостаточной. В результате конфликта Россия стала еще более сильной, чем когда-либо.

По словам полковника, США сделали страны НАТО сделали много ошибок, которые могут привести к еще большей эскалации.

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#сша
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#путин
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В ЕС назвали условие, при котором Украина получит помощь в 50 миллиардов евро
Украина получит 50 млрд евро от ЕС при соблюдении демократических принципов
01 февраля 2024, 16:57

Фото: iStock/butenkow

Украина получит 50 миллиардов евро помощи от Евросоюза при соблюдении демократических принципов, об этом говорится в итоговом заявлении саммита.
«ЕС предоставит Киеву 50 млрд евро при соблюдении демократических принципов и прав человека, в том числе меньшинств», — сообщили представители Европейского союза.

В то же время, на Украине уже успели обрадоваться, что союзники вновь выделили Киеву очередной транш финансовой помощи. Так, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль написали в своих аккаунтах в социальных сетях слова благодарности главам ЕС. Зеленский, в свою очередь, заявил, что единогласное решение всех 27 европейских лидеров говорит о целостности ЕС.

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Политик Филиппо призвал Францию к выходу из НАТО и ЕС

Guardian: Орбан ничего не получил, согласившись на передачу помощи Украине
#украина
#евросоюз
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Орбан раскрыл гарантии от ЕС в обмен на одобрение помощи Украине
Орбан: замороженные активы Венгрии в фондах ЕС не отправят Украине
01 февраля 2024, 16:47

Фото: сайт Кремля

Венгрия заручилась гарантиями от Евросоюз, что ее замороженные деньги из фондов ЕС не передадут Украине, и согласилась на предложение ЕС о разработке механизма проверки разумного использования средств, отправляемых Киеву. Такое заявление сделал выделенных Украине средств, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он пояснил, что Венгрия опасалась передачи денег из фондов ЕС, причитающихся Будапешту, Украине, а также что Евросоюз примет решение выделить киевским властям средства на слишком длительный срок без проверки.

«Вчера ночью, сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств (Украиной – ред.) и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине», - сказал Орбан в видеообращении.

Он уточнил, что данное предложение венгерская сторона приняла после долгих переговоров.

Напомним, 1 февраля стало известно, что лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.

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#сша
#деньги
#евро
#проверки
#ес
#венгрия
#евросоюз
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Политик Филиппо призвал Францию к выходу из НАТО и ЕС
01 февраля 2024, 16:25

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Франции необходимо срочно выходить из Европейского союза, заявил французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Фрекзит» (выход Франции из Европейского союза) нужен как никогда раньше!», — написал Филиппо.

Такое заявление политик сделал после того, как глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что по итогам саммита в Брюсселе все лидеры 27 стран Европейского союза согласились с решением о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

По мнению Филиппо, Франции также необходимо выйти из состава Североатлантического альянса.

Ранее Филиппо назвал безумной идею использовать сбережения французов для продолжения поддержки Украины.

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Guardian: Орбан ничего не получил, согласившись на передачу помощи Украине
01 февраля 2024, 16:07

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получил ничего взамен на согласие предоставить Украине новый транш помощи от Евросоюза, пишет Guardian со ссылкой на источник.
Напомним, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на саммите в Брюсселе все 27 лидеров стран Европейского союза одобрили передачу очередного транша помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

При этом, ранее Венгрия неоднократно блокировала пакеты украинской помощи.

Однако, как пишет Guardian, Виктору Орбану не удалось достичь компромисса со своими коллегами. К тому же, как сообщил собеседник газеты, Орбан «ничего не получил», согласившись на предоставление этого пакета макрофинансовой помощи ​Киеву.

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#венгрия
#виктор орбан
#украина
#евросоюз
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Рябков: РФ не планирует размещать ядерное оружие на территории других стран
01 февраля 2024, 15:53

Фото: iStock/vadimrysev

Россия не планирует размещать своё ядерное оружие на территории других стран, об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в ходе пресс-конференции.
«Россия не планирует размещать свое ядерное оружие на территории других стран», — заявил заместитель министра иностранных дел.

Ранее Рябков высказался о планах Соединённых Штатов Америки вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. По его мнению - это просто провальная попытка по запугиванию России. При этом, замглавы МИД РФ отметил, что единственное, к чему подобный шаг мог бы привести - это эскалация ситуации в европейском регионе.

В тоже время, сам министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия воспринимает ядерное оружие США, Франции и Великобритании как единый арсенал.

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#мид рф
#ядерное оружие
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