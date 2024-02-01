Reuters: Власти КНР предупредили Украину о перспективе ухудшения отношений

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Китайские власти предупредили Украину о перспективе ухудшения двусторонних отношений на фоне возможности признания Киевом нескольких компаний из КНР спонсорами войны, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Как сообщил собеседник агентства, этот вопрос был поднят на встрече китайского посла в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками, которая произошла в январе.
В Reuters напомнили, что на сегодняшний день список «международных спонсоров войны» входят 48 компаний, 14 из которых — китайские.
К примеру, в июле 2023 года Украина внесла в этот список компаний Unilever из-за её отказа покинуть российский рынок.
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«Посол заявил, что все это (ситуация с внесением в список спонсоров войны) может оказать негативное влияние на наши отношения», — заявил украинский источник.
К примеру, в июле 2023 года Украина внесла в этот список компаний Unilever из-за её отказа покинуть российский рынок.
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Евгения Парфентьева