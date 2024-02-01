В ЕС назвали условие, при котором Украина получит помощь в 50 миллиардов евро

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Украина получит 50 миллиардов евро помощи от Евросоюза при соблюдении демократических принципов, об этом говорится в итоговом заявлении саммита.
«ЕС предоставит Киеву 50 млрд евро при соблюдении демократических принципов и прав человека, в том числе меньшинств», — сообщили представители Европейского союза.
В то же время, на Украине уже успели обрадоваться, что союзники вновь выделили Киеву очередной транш финансовой помощи. Так, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль написали в своих аккаунтах в социальных сетях слова благодарности главам ЕС. Зеленский, в свою очередь, заявил, что единогласное решение всех 27 европейских лидеров говорит о целостности ЕС.
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Евгения Парфентьева