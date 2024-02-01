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В ЕС назвали условие, при котором Украина получит помощь в 50 миллиардов евро

Украина получит 50 млрд евро от ЕС при соблюдении демократических принципов
01 февраля 2024, 16:57
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Украина получит 50 миллиардов евро помощи от Евросоюза при соблюдении демократических принципов, об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

«ЕС предоставит Киеву 50 млрд евро при соблюдении демократических принципов и прав человека, в том числе меньшинств», — сообщили представители Европейского союза.

В то же время, на Украине уже успели обрадоваться, что союзники вновь выделили Киеву очередной транш финансовой помощи. Так, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль написали в своих аккаунтах в социальных сетях слова благодарности главам ЕС. Зеленский, в свою очередь, заявил, что единогласное решение всех 27 европейских лидеров говорит о целостности ЕС.

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#украина
#евросоюз
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В США заявили, что Россия стала более мощной, чем когда-либо
Макгрегор: прокси-война НАТО сделала Россию более мощной
01 февраля 2024, 17:11

Фото: iStock/Sinenkiy

НАТО спровоцировала прокси-войну с Россией, значительно укрепив ее позиции на мировой арене. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Суть в том, что НАТО — хлипкий фасад. И виной тому не Путин, мы убили альянс, когда втянули его в эту прокси-войну, которая не имела никакого смысла, а затем дали России возможность продемонстрировать, что она способна действовать как великая держава», — признал Макгрегор в интервью Stephen Gardner.

Он отметил, что НАТО изначально не имела шансов против Москвы, которая всегда была самодостаточной. В результате конфликта Россия стала еще более сильной, чем когда-либо.

По словам полковника, США сделали страны НАТО сделали много ошибок, которые могут привести к еще большей эскалации.

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#сша
#россия
#страны
#саммит
#интервью
#нато
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Орбан раскрыл гарантии от ЕС в обмен на одобрение помощи Украине
Орбан: замороженные активы Венгрии в фондах ЕС не отправят Украине
01 февраля 2024, 16:47

Фото: сайт Кремля

Венгрия заручилась гарантиями от Евросоюз, что ее замороженные деньги из фондов ЕС не передадут Украине, и согласилась на предложение ЕС о разработке механизма проверки разумного использования средств, отправляемых Киеву. Такое заявление сделал выделенных Украине средств, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он пояснил, что Венгрия опасалась передачи денег из фондов ЕС, причитающихся Будапешту, Украине, а также что Евросоюз примет решение выделить киевским властям средства на слишком длительный срок без проверки.

«Вчера ночью, сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств (Украиной – ред.) и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине», - сказал Орбан в видеообращении.

Он уточнил, что данное предложение венгерская сторона приняла после долгих переговоров.

Напомним, 1 февраля стало известно, что лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.

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#сша
#деньги
#евро
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#евросоюз
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Политик Филиппо призвал Францию к выходу из НАТО и ЕС
01 февраля 2024, 16:25

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Франции необходимо срочно выходить из Европейского союза, заявил французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Фрекзит» (выход Франции из Европейского союза) нужен как никогда раньше!», — написал Филиппо.

Такое заявление политик сделал после того, как глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что по итогам саммита в Брюсселе все лидеры 27 стран Европейского союза согласились с решением о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

По мнению Филиппо, Франции также необходимо выйти из состава Североатлантического альянса.

Ранее Филиппо назвал безумной идею использовать сбережения французов для продолжения поддержки Украины.

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Guardian: Орбан ничего не получил, согласившись на передачу помощи Украине
01 февраля 2024, 16:07

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получил ничего взамен на согласие предоставить Украине новый транш помощи от Евросоюза, пишет Guardian со ссылкой на источник.
Напомним, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на саммите в Брюсселе все 27 лидеров стран Европейского союза одобрили передачу очередного транша помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

При этом, ранее Венгрия неоднократно блокировала пакеты украинской помощи.

Однако, как пишет Guardian, Виктору Орбану не удалось достичь компромисса со своими коллегами. К тому же, как сообщил собеседник газеты, Орбан «ничего не получил», согласившись на предоставление этого пакета макрофинансовой помощи ​Киеву.

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#венгрия
#виктор орбан
#украина
#евросоюз
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Рябков: РФ не планирует размещать ядерное оружие на территории других стран
01 февраля 2024, 15:53

Фото: iStock/vadimrysev

Россия не планирует размещать своё ядерное оружие на территории других стран, об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в ходе пресс-конференции.
«Россия не планирует размещать свое ядерное оружие на территории других стран», — заявил заместитель министра иностранных дел.

Ранее Рябков высказался о планах Соединённых Штатов Америки вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. По его мнению - это просто провальная попытка по запугиванию России. При этом, замглавы МИД РФ отметил, что единственное, к чему подобный шаг мог бы привести - это эскалация ситуации в европейском регионе.

В тоже время, сам министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия воспринимает ядерное оружие США, Франции и Великобритании как единый арсенал.

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#мид рф
#ядерное оружие
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«Тщеславие и глупость»: В ЕС назвали причины, по которым Зеленский хочет уволить Залужного
Die Welt: Зеленский планирует уволить Залужного из-за тщеславия и глупости
01 февраля 2024, 15:35

Президент Украины Владимир Зеленский видит угрозу в росте популярности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, об этом пишет немецкое издание Die Welt.
По мнению автора статьи, в Зеленского взыграли тщеславие и глупость, а также неспособность принять бешеный рост популярности главнокомандующего армией Залужного.

«И в Вашингтоне, и в Брюсселе западные союзники в настоящее время изо всех сил пытаются принять новые, крайне необходимые пакеты помощи. Любое сомнение в надежности и шансах Киева на победу снижает вероятность их одобрения», — отметили в Германии.

Именно поэтому журналист сейчас, что сейчас самый неподходящий момент для борьбы за власть на Украине.

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#украина
#германия
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В Киеве обрадовались выделению нового транша помощи от Евросоюза
Зеленский и Шмыгаль поблагодарили ЕС за выделение 50 миллиардов евро Украине
01 февраля 2024, 15:21

Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль поблагодарили Евросоюз за выделение 50 миллиардов евро помощи, об этом политики написали на своих страницах в социальной сети X.
Напомним, ранее представитель пресс-службы Европейского совета сообщила, что главы стран Евросоюза приняли решение о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

«Благодарен (главе Европейского совета) Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за создание нового финансового инструмента для Украины размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы», — написал в социальной сети Зеленский.

По его мнению, крайне важно, что это единое решение было принято всеми 27 лидерами ЕС.

«Благодарю Шарля Мишеля, лидеров государств-членов ЕС за непоколебимую поддержку. Каждый ваш голос — это весомый вклад в нашу общую победу», — прокомментировал новость о выделении европейской помощи украинский премьер.

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#владимир зеленский
#украина
#евросоюз
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Журова назвала дискриминацией запрет Латвии играть своим сборным с россиянами
01 февраля 2024, 15:13

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Депутат Государственной думы Светлана Журова осудила решение сейма Латвии о запрете своим сборным играть с командами РФ и Белоруссии.
«Это национализм чистой воды, дискриминация по национальному признаку и нарушение хартии МОК. Латвия ударила этим решением по своим же спортсменам. МОК должен как-то отреагировать на произошедшее. Это нарушение прав спортсменов, которые не могут самостоятельно пожаловаться на своё же правительство. Сторонние организации, контролирующие процесс, должны сделать замечание или обратиться в ЕСПЧ», — прокомментировала в беседе с RT Журова.

Кроме этого, она допустила, что подобные решения могут принять Эстония и Литва.

Ранее сообщалось, что депортация из Латвии может грозить 1 167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет.

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#еспч
#латвия
#рф
#спорт
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Зеленский хотел уволить Залужного, однако кандидаты отказались занять его пост
Bild: Зеленский хотел уволить Залужного, однако кандидаты отказались занять пост
01 февраля 2024, 14:35

Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные кандидаты - глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от поста. Об этом пишет Bild.
«Зеленский действительно пытался отстранить Залужного. Однако генералы отказались признать это решение. Хуже для президента: оба возможных преемника, глава разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, вежливо отказались», - говорится в статье.

Рнее CNN писал, что указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планируют подписать на этой неделе. Один из собеседников издания заявил, что Зеленский предлагал Залужному другую должность, но тот отказался. Отмечается, что рассматривается два варианта на пост главкома украинской армии: начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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