РИА Новости: Британия и США нанесли новый авиаудар по столице Йемена

Фото: iStock/Belal Al-shaqaqi
США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник в администрации Саны.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства. По его словам, в результате этого война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив.
Постпред считает, что США будут произвольно, не считаясь с международным правом, определять те «угрозы», при которых возобновятся авиаудары по Йемену.
США не заинтересованы в эскалации конфликта в Йемене. Об этом сообщил накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он подчеркнул, что американские власти не заинтересованы ни в какой форме конфликта в государстве, будь то война или наземная операция.
Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.
Читайте также:
Небензя: Атака на Йемен — это вооружённая агрессия против другого государства
США заявили об отсутствии заинтересованности в войне в Йемене
США и Великобритания нанесли 73 удара по объектам йеменских хуситов
Постпред считает, что США будут произвольно, не считаясь с международным правом, определять те «угрозы», при которых возобновятся авиаудары по Йемену.
Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.
Читайте также:
Небензя: Атака на Йемен — это вооружённая агрессия против другого государства
США заявили об отсутствии заинтересованности в войне в Йемене
США и Великобритания нанесли 73 удара по объектам йеменских хуситов
Артем Путинцев