Рижский депутат сообщил, что в Латвии предложили запретить русские имена

28 апреля 2026, 01:27

Рижский депутат Росликов: В Латвии начались призывы к исчезновению русских имён

В Латвии предложили запретить русские имена и фамилии. Этой информацией поделился с РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.





Он объяснил, что различные деятели, блогеры и даже некоторые представители власти регулярно выдвигают идеи, связанные с ограничениями для русскоязычных. Так, например, один из местных «лидеров мнений», ссылаясь на запрет негосударственного (то есть русского) языка в общественном пространстве, предлагал убрать русскоязычные надписи даже с могил.





«Одно из предложений публичных людей было – это вопрос (русских) фамилий и имен, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять», — рассказал Росликов.