Рижский депутат сообщил, что в Латвии предложили запретить русские имена

Рижский депутат Росликов: В Латвии начались призывы к исчезновению русских имён
В Латвии предложили запретить русские имена и фамилии. Этой информацией поделился с РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
Он объяснил, что различные деятели, блогеры и даже некоторые представители власти регулярно выдвигают идеи, связанные с ограничениями для русскоязычных. Так, например, один из местных «лидеров мнений», ссылаясь на запрет негосударственного (то есть русского) языка в общественном пространстве, предлагал убрать русскоязычные надписи даже с могил.
«Одно из предложений публичных людей было – это вопрос (русских) фамилий и имен, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять», — рассказал Росликов.Росликов пояснил, что любой создатель онлайн-контента в Латвии, включая инфлюенсеров, вправе озвучивать оскорбления в адрес русскоязычных. При этом люди, которые на них отвечают, пытаясь противоречить, рискуют попасть в уголовную полицию.