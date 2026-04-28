Новгородский cуд признал законной передачу ребенка в семью чиновника, а не прабабушке

28 апреля 2026, 00:38

Cуд признал законной передачу малышки главе Солецкого округа, а не прабабушке

Новгородский районный суд признал законной передачу ребёнка в семью главы Солецкого округа Максима Тимофеева, а не прабабушке Ольге Адамович. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.





Согласно материалу, 65-летняя жительница Вологды оспаривала распоряжение органов опеки, которые назначили чиновника опекуном над её двухлетней правнучкой. Девочка осталась сиротой после гибели матери, которая скончалась в Сольцах в январе этого года.



Прабабушка оформила необходимые документы, чтобы забрать ребенка к себе домой, но ей сообщили, что малышку уже отдали в другую семью. Женщина не сдалась, поскольку считает — девочка должна воспитываться с родными людьми, которые её любят.





«Суд отказал в иске Адамович», — говорится в публикации.