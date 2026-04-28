Новгородский cуд признал законной передачу ребенка в семью чиновника, а не прабабушке

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Новгородский районный суд признал законной передачу ребёнка в семью главы Солецкого округа Максима Тимофеева, а не прабабушке Ольге Адамович. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.



Согласно материалу, 65-летняя жительница Вологды оспаривала распоряжение органов опеки, которые назначили чиновника опекуном над её двухлетней правнучкой. Девочка осталась сиротой после гибели матери, которая скончалась в Сольцах в январе этого года.

Прабабушка оформила необходимые документы, чтобы забрать ребенка к себе домой, но ей сообщили, что малышку уже отдали в другую семью. Женщина не сдалась, поскольку считает — девочка должна воспитываться с родными людьми, которые её любят.

Жительница Вологды также утверждает, что сотрудники опеки уговаривали её отказаться от девочки. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении чиновников администрации, принимавших решение об опеке.

В этот понедельник суд продолжил рассмотрение дела по иску 65-летней Адамович. Заседание проходило в Великом Новгороде в закрытом режиме, оно закончилось около 23:00 по московскому времени.

«Суд отказал в иске Адамович», — говорится в публикации.
Уточняется, что решение пока не вступило в законную силу.
Мария Моисеева

