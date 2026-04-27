Лара Фабиан спела хит Аллы Пугачёвой на русском и поразила Игоря Крутого
Композитор Игорь Крутой поделился в соцсетях впечатлениями от встречи с Ларой Фабиан и опубликовал видео их совместного музыкального вечера.
В неформальной обстановке артистка исполнила на русском языке знаменитую песню Аллы Пугачёвой — «Любовь, похожая на сон».
Крутой признался, что был впечатлён талантом Фабиан и атмосферой встречи. По его словам, им удалось не только насладиться музыкой, но и обсудить возможные совместные проекты, которые могут стать приятным сюрпризом для поклонников.
Ранее композитор удивил публику личной новостью: в 71 год он сделал свою первую татуировку. Идея принадлежала его дочери Александре — они решили нанести парные тату с датами рождения друг друга.
