Лара Фабиан спела хит Аллы Пугачёвой на русском и поразила Игоря Крутого

Лара Фабиан (Фото: Instagram* / @larafabianofficial)

Композитор Игорь Крутой поделился в соцсетях впечатлениями от встречи с Ларой Фабиан и опубликовал видео их совместного музыкального вечера.



В неформальной обстановке артистка исполнила на русском языке знаменитую песню Аллы Пугачёвой — «Любовь, похожая на сон».

Крутой признался, что был впечатлён талантом Фабиан и атмосферой встречи. По его словам, им удалось не только насладиться музыкой, но и обсудить возможные совместные проекты, которые могут стать приятным сюрпризом для поклонников.

Ранее композитор удивил публику личной новостью: в 71 год он сделал свою первую татуировку. Идея принадлежала его дочери Александре — они решили нанести парные тату с датами рождения друг друга.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

