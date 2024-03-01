Рогов: Остин напоминает маньяка, который одержим идеей уничтожить мир

Фото: РИА Новости/Стрингер
Министр обороны США Ллойд Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей полного уничтожения всего мира. Такое мнение высказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Напомним, Остин заявлял, что в случае поражения Украины в конфликте НАТО вступит в борьбу с Россией.
Другого объяснения заявлениям Остина Рогов не нашел, отметив «безумные русофобские действия» элит Запада, которые, по его словам, готовы пытаться удержаться у власти даже ценой конфликта мирового масштаба, забыли об инстинкте самосохранения.
Однако Рогов отметил, что на Западе есть и другие чиновники, которые понимают, что конфликт с Россией не приведет ни к чему хорошему.
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«Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей уничтожить мир. Повестка конфликта с Россией стала определяющей в западных элитах. Русский солдат уже был после победы в Париже и Берлине, и такое ощущение, что нынешние западные руководители хотят, чтобы наши воины еще побывали в Лондоне и Вашингтоне», — заявил Рогов РИА Новости.
Однако Рогов отметил, что на Западе есть и другие чиновники, которые понимают, что конфликт с Россией не приведет ни к чему хорошему.
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Элина Позднякова