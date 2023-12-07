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Шеф Пентагона Ллойд Остин без оснований на то обвинил Россию в возможном расширении конфликта за пределы территории Украины, пишет Asia Times.
Ранее Остин заявлял, что, если конгресс не выделит 61 миллиард долларов на помощь Украине, по его мнению, вероятно, что американская армия будет сражаться с российскими военными на территории стран Европы.
Автор материала утверждает, что нет никаких признаков, указывающих на то, что Россия намерена расширять конфликт на территории Восточной Европы и Прибалтики. Также нет и разведданных, которые бы свидетельствовали о возможном российском вторжении. Таким образом, аргумент Остина не является правдивым и вводит в заблуждение, резюмируется в статье.
Накануне президент США Джо Байден также заявлял, что Россия атакует страны НАТО после того, как одержит победу в конфликте на Украине.
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«Остин представил себе угрозу в том виде, что Россия, покончив с Украиной, начнет нападения на Европу. Однако объективно нет никаких доказательств того, что Москва угрожает кому-либо в ЕС», — говорится в статье.
Накануне президент США Джо Байден также заявлял, что Россия атакует страны НАТО после того, как одержит победу в конфликте на Украине.
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Элина Позднякова