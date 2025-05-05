Рогозин обвинил Чубайса в организации информационной кампании против него

Анатолий Чубайс (Фото: kremlin.ru)
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обвинил Анатолия Чубайса в организации информационной кампании против него. Бывший глава «Роскосмоса» заявил, что проплаченная кампания прошла в 2014 году.
Как отметил Рогозин, в акции против него участвовал еще один заказчик, который по своему статусу превосходил Чубайса.
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«Понятно, что он имел прямое отношение и интерес к первой кампании диффамации, но заказывать и проплачивать откровенную и подсудную клевету на вице-премьера Правительства и руководителя госкорпорации «Роскосмос»?.. Какую же абсолютную безнаказанность и неуязвимость нужно было ему ощущать всё это время, чтоб он чувствовал себя настолько неприкасаемым?!» — написал Рогозин.В начале мая Рогозин назвал Чубайса врагом России. Сенатор сделал такое заявление после того, как стало известно, что Чубайс входит в число организаторов «Центра российских исследований» (ЦРС), который функционирует в Израиле.
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