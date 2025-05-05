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Рогозин обвинил Чубайса в организации информационной кампании против него

Сенатор Дмитрий Рогозин обвинил Чубайса в проплаченной клевете
Анатолий Чубайс (Фото: kremlin.ru)

Анатолий Чубайс (Фото: kremlin.ru)

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обвинил Анатолия Чубайса в организации информационной кампании против него. Бывший глава «Роскосмоса» заявил, что проплаченная кампания прошла в 2014 году.
Как отметил Рогозин, в акции против него участвовал еще один заказчик, который по своему статусу превосходил Чубайса.

«Понятно, что он имел прямое отношение и интерес к первой кампании диффамации, но заказывать и проплачивать откровенную и подсудную клевету на вице-премьера Правительства и руководителя госкорпорации «Роскосмос»?.. Какую же абсолютную безнаказанность и неуязвимость нужно было ему ощущать всё это время, чтоб он чувствовал себя настолько неприкасаемым?!» — написал Рогозин.
В начале мая Рогозин назвал Чубайса врагом России. Сенатор сделал такое заявление после того, как стало известно, что Чубайс входит в число организаторов «Центра российских исследований» (ЦРС), который функционирует в Израиле.

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#роскосмос
#политика
Кандидат от правящей коалиции Румынии Антонеску признал поражение в первом туре выборов
Крин Антонеску признал поражение в первом туре президентских выборов в Румынии
05 мая 2025, 09:16

Фото: istockphoto/roibu

Кандидат от правящей коалиции Румынии Крин Антонеску признал своё поражение в первом туре выборов на пост главы государства. По предварительным данным, он уступает кандидату от оппозиции Джеордже Симиону и мэру Бухареста Никушору Дану.
Выборы президента Румынии прошли в воскресенье 4 мая, они проводятся раз в пять лет. После подсчёта 98,22% голосов стало понятно, что Антонеску может не пройти во второй тур — со второго места его потеснил глава администрации румынской столицы Дан, набравший 20,74% голосов избирателей, сообщает портал Hotnews. У кандидата от правящей коалиции 20,54% голосов и разрыв продолжает увеличиваться.

Лидирует с большим отрывом лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион. За него свои голоса отдали 40,28% избирателей. Симион является противником ЕС и выступает против поддержки Киева в украинском конфликте.

Второй тур президентских выборов в Румынии пройдёт 18 мая. Для победы в нём одному из кандидатов на пост президента достаточно будет набрать простое большинство голосов избирателей.

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#лидер
#ес
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С помощью ИИ планируется заменить некоторых государственных служащих
Bloomberg: Маск считает, что ИИ должен заменить некоторых госслужащих
05 мая 2025, 09:12

Фото: iStock/Heiko Küverling

На Глобальной конференции Института Милкена в Беверли-Хиллз Илон Маск, куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США, высказал мнение о необходимости внедрения искусственного интеллекта в государственные структуры. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По словам предпринимателя, текущая система управления страной страдает от неэффективности, и AI мог бы взять на себя часть задач, выполняемых госслужащими.

Маск подчеркнул, что использование технологий может значительно улучшить работу государственных учреждений и повысить их продуктивность. В ходе закрытой сессии конференции также обсуждались достижения его компаний, таких как SpaceX и Neuralink, что подчеркивает его стремление к инновациям и оптимизации процессов в различных сферах.

Ранее Илон Маск раскрыл факты нецелевого расходования бюджетных средств госслужащими США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#илон маск
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ANI: Пакистан испытывает острую нехватку вооружений из-за их поставок Украине
05 мая 2025, 08:55

Фото: istockphoto/xbrchx

Пакистан страдает от острой нехватки артиллерийских боеприпасов на фоне их активной продажи Украине. Это ограничивает боевые возможности пакистанской армии всего до четырёх дней.
Об этом пишет индийское информационное агентство ANI со ссылкой на собственные источники. По словам собеседника издания, из-за сложившейся ситуации представители пакистанского военного руководства очень обеспокоены «вплоть до паники».

«Нехватка боеприпасов объясняется недавними оружейными сделками страны с Украиной, которые истощили её военные запасы», — пишут авторы публикации.

Отмечается, что вооружённые силы Пакистана находятся в крайне уязвимом положении, что вызывает тревогу властей на фоне обострения отношений с Индией после недавнего теракта в городе Пахалгам в Джамму и Кашмире. Ответственность за нападение взяла на себя организация «Фронт сопротивления», представители которой зашли в индийский регион с территории Пакистана.

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#страны
#регион
#индия
#боеприпасы
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Сенатор Пушков назвал происходящее в Германии процессом самоликвидации
05 мая 2025, 08:27

Алексей Пушков (Фото: council.gov.ru)

В Германии запущен процесс самоликвидации. Причём он происходит при активной поддержке населения страны.
Такое мнение в своём телеграм-канале выразил член Совета Федерации, глава комитета по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он прокомментировал результаты социологического опроса, который показал, что 48% немцев в той или иной степени поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как экстремистской организации.

«Иными словами, они еще не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарок, ограблений и нападений на женщин, и так далее <…> Таким образом, эти 48 процентов активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии», — написал сенатор.

Пушков сравнил происходящее сейчас в ФРГ с тем, как 90 лет назад подавляющее большинство населения страны поддержало приход к власти Гитлера. Он напомнил, чем это закончилось для Германии и отметил, сославшись на того же Тилло Сарацина, что процесс саморазрушения в стране идёт даже быстрее, чем можно было ожидать.

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#германия
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Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании теток
05 мая 2025, 07:28

Фото: iStock/Zolnierek

Суд отклонил исковые требования Елены Листопадовой и Натальи Соколовой, племянниц покойного политика Владимира Жириновского, о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. Об этом пишет РИА Новости.
​Ответчиками по делу выступили сыновья Жириновского — Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.

«В удовлетворении исковых требований Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны к Эйдельштейну Олегу Владимировичу, Гарсия Давиду Александровичу — отказать», — указано в официальных судебных документах.

Истцы также пытались истребовать имущество из чужого незаконного владения и вернуть его в наследственную массу, однако и в этом им было отказано.

Разбирательство длилось с декабря 2022 года. Напомним, Владимир Жириновский, основатель и лидер ЛДПР, скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

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