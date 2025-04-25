Маск не смог сдержать смех после заявления Зеленского о помощи от США

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Американский миллиардер Илон Маск не смог сдержать смех после недавнего заявления Владимира Зеленского о прозрачности использования военной помощи от США. В социальной сети X он поделился своими эмоциями, отметив, что это «самое смешное, что он прочитал за весь день».
В интервью американскому журналисту Бену Шапиро, Зеленский заявил, что каждый цент из сотен миллиардов долларов, выделенных американскими налогоплательщиками на помощь Украине, был «должным образом отслежен и учтен». Однако это заявление вызвало сомнения у некоторых американских политиков, включая сенатора-республиканца Майка Ли, который спросил своих подписчиков, верят ли они словам Зеленского.
Также стоит отметить, что президент США Дональд Трамп ранее высказывал недовольство отсутствием прозрачного отчета о расходах на поддержку Украины. В ответ на ситуацию Маск предложил, чтобы возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) провел аудит средств, направленных Киеву.
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Также стоит отметить, что президент США Дональд Трамп ранее высказывал недовольство отсутствием прозрачного отчета о расходах на поддержку Украины. В ответ на ситуацию Маск предложил, чтобы возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) провел аудит средств, направленных Киеву.
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Дарья Осипова