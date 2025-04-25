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Маск не смог сдержать смех после заявления Зеленского о помощи от США

Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Американский миллиардер Илон Маск не смог сдержать смех после недавнего заявления Владимира Зеленского о прозрачности использования военной помощи от США. В социальной сети X он поделился своими эмоциями, отметив, что это «самое смешное, что он прочитал за весь день».
В интервью американскому журналисту Бену Шапиро, Зеленский заявил, что каждый цент из сотен миллиардов долларов, выделенных американскими налогоплательщиками на помощь Украине, был «должным образом отслежен и учтен». Однако это заявление вызвало сомнения у некоторых американских политиков, включая сенатора-республиканца Майка Ли, который спросил своих подписчиков, верят ли они словам Зеленского.

Также стоит отметить, что президент США Дональд Трамп ранее высказывал недовольство отсутствием прозрачного отчета о расходах на поддержку Украины. В ответ на ситуацию Маск предложил, чтобы возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) провел аудит средств, направленных Киеву.

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ВСУ расправились с собственными солдатами в районе Горнали Курской области
25 апреля 2025, 09:22

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели расстрел двух групп своих солдат в населенном пункте Горналь, который остается последним оплотом противника на территории Курской области. Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел на фоне активных боевых действий в регионе. Сообщается, что 24 апреля ВСУ предприняли попытку перебросить новые резервы в Горналь, направив несколько штурмовых групп на бронетехнике. Однако эти группы были уничтожены российскими военными, что привело к значительным потерям среди украинских сил.

В тот же день стало известно о начале активной фазы операции по освобождению Курской области. Российские военные смогли обратить в бегство часть подразделений ВСУ в Горнале и освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, штурм которого продолжался более десяти дней. Ситуация в регионе остается напряженной, и дальнейшие события будут зависеть от развития боевых действий.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

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В Москве мошенники обманули трех пенсионеров на 3,1 миллиона рублей
25 апреля 2025, 07:55

Фото: iStock/JuYochi

Три пенсионера стали жертвами мошеннической схемы, в результате которой они потеряли более 3,1 миллиона рублей. Злоумышленники обманули пожилых людей, представившись сотрудниками государственных органов и предложив им «праздничные» выплаты и продовольственные наборы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.
По информации правоохранительных органов, 19 апреля 80-летний мужчина из Тверского района получил телефонный звонок от женщины, которая представилась работником департамента. Она сообщила, что ему и его супруге положены выплаты, для получения которых необходимо продиктовать паспортные данные. На следующий день пенсионеру позвонила лжесоветница юстиции, которая запугала его информацией о якобы сделанной доверенности на перевод денег в пользу ВСУ. В итоге мужчина передал мошенникам 2,4 миллиона рублей.

В Москве другая пенсионерка также попалась на удочку мошенников. 21 апреля ей позвонил злоумышленник, который сообщил о положенном ей продовольственном наборе. Несмотря на попытки отказаться от «подарка», женщина была убеждена продиктовать свои персональные данные. В результате она передала 400 тысяч рублей курьеру и позже обнаружила списание еще 350 тысяч рублей с банковской карты.

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Минобороны: за минувшую ночь были уничтожены 79 украинских беспилотников
25 апреля 2025, 07:35

Фото: iStock/sommersby

Вечером 24 апреля и до утра 25 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальному заявлению, из общего числа уничтоженных БПЛА, 59 были сбиты над территорией Республики Крым, 11 — над акваторией Черного моря. Кроме того, четыре беспилотника были перехвачены над Белгородской областью, по два — над Курской и Нижегородской областями, и один — над Ивановской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Лавров согласился с Трампом, что РФ и США идут в верном направлении по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров согласился с Трампом, что РФ и США идут в верном направлении по Украине
25 апреля 2025, 07:15

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS выразил поддержку заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Лавров отметил, что Трамп, возможно, единственный западный политик, который действительно понимает первопричины кризиса.

По словам Лаврова, президент США обоснованно считает, что стороны находятся на верном пути к разрешению ситуации.

«Президент Соединенных Штатов верит, и я думаю, вполне обоснованно, что мы движемся в правильном направлении», — заявил он.

Накануне Трамп отметил, что главной преградой для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной является позиция Владимира Зеленского. По мнению американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев не принимает важные предложения, выдвинутые Вашингтоном.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Ивановской области обломки БПЛА ВСУ упали на город
Обломки БПЛА ВСУ упали на город Шуя в Ивановской области, пострадавших нет
25 апреля 2025, 06:36

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Ивановской области обнаружены обломки украинского беспилотника, передает РИА Новости сообщение правительства региона из Telegram-канала. В городе Шуя с 3:33 ночи объявили режим опасности из-за возможных атак дронов, его отменили лишь в 6:20 утра.
На место происшествия падения беспилотника ВСУ прибыли экстренные службы. Минобороны России еще не предоставило комментариев по этому поводу.

Около 11 часов ночи 24 апреля стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области. Деревянный храмовый комплекс сгорел дотла после нападения. Отмечается, что атака была целенаправленной.

Попытки спасти храм пресекались постоянными ударами дронов (в том числе «Бабой-ягой»). Это не позволило пожарным и местным жителям эффективно бороться с огнём. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

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