Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ С помощью ИИ планируется заменить некоторых государственных служащих

С помощью ИИ планируется заменить некоторых государственных служащих

Bloomberg: Маск считает, что ИИ должен заменить некоторых госслужащих
Фото: iStock/Heiko Küverling

Фото: iStock/Heiko Küverling

На Глобальной конференции Института Милкена в Беверли-Хиллз Илон Маск, куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США, высказал мнение о необходимости внедрения искусственного интеллекта в государственные структуры. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По словам предпринимателя, текущая система управления страной страдает от неэффективности, и AI мог бы взять на себя часть задач, выполняемых госслужащими.

Маск подчеркнул, что использование технологий может значительно улучшить работу государственных учреждений и повысить их продуктивность. В ходе закрытой сессии конференции также обсуждались достижения его компаний, таких как SpaceX и Neuralink, что подчеркивает его стремление к инновациям и оптимизации процессов в различных сферах.

Ранее Илон Маск раскрыл факты нецелевого расходования бюджетных средств госслужащими США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Илон Маск: настал момент положить конец конфликту на Украине

Трамп заявил, что есть лазейки для возможности баллотироваться на третий срок

Маск не смог сдержать смех после заявления Зеленского о помощи от США
#сша
#илон маск
ANI: Пакистан испытывает острую нехватку вооружений из-за их поставок Украине
05 мая 2025, 08:55

Фото: istockphoto/xbrchx

Пакистан страдает от острой нехватки артиллерийских боеприпасов на фоне их активной продажи Украине. Это ограничивает боевые возможности пакистанской армии всего до четырёх дней.
Об этом пишет индийское информационное агентство ANI со ссылкой на собственные источники. По словам собеседника издания, из-за сложившейся ситуации представители пакистанского военного руководства очень обеспокоены «вплоть до паники».

«Нехватка боеприпасов объясняется недавними оружейными сделками страны с Украиной, которые истощили её военные запасы», — пишут авторы публикации.

Отмечается, что вооружённые силы Пакистана находятся в крайне уязвимом положении, что вызывает тревогу властей на фоне обострения отношений с Индией после недавнего теракта в городе Пахалгам в Джамму и Кашмире. Ответственность за нападение взяла на себя организация «Фронт сопротивления», представители которой зашли в индийский регион с территории Пакистана.

Читайте также:

HТ: Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня на границе с Индией

Министр Тарар: Индия хочет нанести удар по Пакистану в течение 24‑36 часов

Пакистан обеспокоен угрозой ядерной войны с Индией
#нападение
#военные
#страны
#регион
#индия
#боеприпасы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Пушков назвал происходящее в Германии процессом самоликвидации
05 мая 2025, 08:27

Алексей Пушков (Фото: council.gov.ru)

В Германии запущен процесс самоликвидации. Причём он происходит при активной поддержке населения страны.
Такое мнение в своём телеграм-канале выразил член Совета Федерации, глава комитета по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он прокомментировал результаты социологического опроса, который показал, что 48% немцев в той или иной степени поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как экстремистской организации.

«Иными словами, они еще не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарок, ограблений и нападений на женщин, и так далее <…> Таким образом, эти 48 процентов активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии», — написал сенатор.

Пушков сравнил происходящее сейчас в ФРГ с тем, как 90 лет назад подавляющее большинство населения страны поддержало приход к власти Гитлера. Он напомнил, чем это закончилось для Германии и отметил, сославшись на того же Тилло Сарацина, что процесс саморазрушения в стране идёт даже быстрее, чем можно было ожидать.

Читайте также:

Две трети немцев признали партию АдГ экстремистской

«Явно переели Украины»: Пушков раскрыл, что в Польше готовится для украинцев

Германию уличили в планах превратить страну в Четвертый Рейх и отправить молодежь воевать
#сми
#страны
#мнение
#фрг
#пушков
#партия
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании теток
05 мая 2025, 07:28

Фото: iStock/Zolnierek

Суд отклонил исковые требования Елены Листопадовой и Натальи Соколовой, племянниц покойного политика Владимира Жириновского, о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. Об этом пишет РИА Новости.
​Ответчиками по делу выступили сыновья Жириновского — Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.

«В удовлетворении исковых требований Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны к Эйдельштейну Олегу Владимировичу, Гарсия Давиду Александровичу — отказать», — указано в официальных судебных документах.

Истцы также пытались истребовать имущество из чужого незаконного владения и вернуть его в наследственную массу, однако и в этом им было отказано.

Разбирательство длилось с декабря 2022 года. Напомним, Владимир Жириновский, основатель и лидер ЛДПР, скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

Читайте также:

Советский загранпаспорт Жириновского ушел на аукционе более чем за миллион рублей

Дома, гаражи и хозблоки на Рублевке: тайны наследства Владимира Жириновского и его внебрачные дети

«Старая дура»: почему Ванга не приняла Жириновского и какие предсказания политика обнародованы в эфире «Пусть говорят»
#дети
#имущество
#владимир жириновский
#лидер
#лдпр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полянский: Россия и США прилагают усилия к нормализации работы дипмиссий
05 мая 2025, 06:41

Фото: iStock/vchal

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, Россия и США прилагают значительные усилия к нормализации работы дипмиссий. Об этом дипломат заявил РИА Новости.
«Было проведено несколько раундов переговоров, основной задачей которых является восстановление полноценной работы дипломатических миссий обеих стран. Пока говорить о конкретных результатах преждевременно, однако проделанная работа внушительная, и, по моему мнению, процесс развивается в нужном русле», — сказал Полянский агентству.

Дипломат отметил, что Россия ожидает большего прогресса от данной работы. К тому же Полянский призвал США проявлять большую решимость в процессе нормализации отношений дипмиссий.На данный момент известно, что стороны уже обсуждают возобновление прямых перелетов между двумя странами.

Читайте также:

Посол Ноздрев: Япония станет одной из жертв игр США в случае ядерного конфликта

Трамп: на выходных прошли хорошие разговоры по России и Украине

Трамп: главы стран ЕС попросили меня позвонить Путину из-за Украины
#сша
#россия
#работа
#посол
#дипломат
#полянский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Ноздрев: Япония станет одной из жертв игр США в случае ядерного конфликта
05 мая 2025, 05:37

Фото: iStock/RomoloTavani

По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, страна рискует стать одной из жертв геополитических игр США в случае ядерного конфликта в регионе. Об этом дипломат заявил ТАСС.
«Если дело дойдет до реализации американских сценариев ядерного конфликта, то Япония неизбежно станет одной из первых жертв опасных геополитических игр Вашингтона», — говорит Ноздрев.

Посол отметил, что правительство премьер-министра страны Сигэру Исибы поддерживает подходы США к проблеме стратегической безопасности, в связи с чем Япония рискует стать жертвой ядерного конфликта. К тому же страна все больше вовлекается в американские схемы расширенного сдерживания с применением ядерного оружия.

Ноздрев уточнил, что Россия внимательно следит за действиями Японии вблизи восточных границ РФ. Последняя готова пойти на контрмеры для блокировки угроз в отношении России.

Читайте также:

Трамп: главы стран ЕС попросили меня позвонить Путину из-за Украины

Сенатор Пушков: в Германии начался процесс самоликвидации

Трамп: на выходных прошли хорошие разговоры по России и Украине
#сша
#россия
#правительство
#япония
#страны
#посол
#рф
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате