С помощью ИИ планируется заменить некоторых государственных служащих

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На Глобальной конференции Института Милкена в Беверли-Хиллз Илон Маск, куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США, высказал мнение о необходимости внедрения искусственного интеллекта в государственные структуры. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По словам предпринимателя, текущая система управления страной страдает от неэффективности, и AI мог бы взять на себя часть задач, выполняемых госслужащими.
Маск подчеркнул, что использование технологий может значительно улучшить работу государственных учреждений и повысить их продуктивность. В ходе закрытой сессии конференции также обсуждались достижения его компаний, таких как SpaceX и Neuralink, что подчеркивает его стремление к инновациям и оптимизации процессов в различных сферах.
Ранее Илон Маск раскрыл факты нецелевого расходования бюджетных средств госслужащими США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Маск подчеркнул, что использование технологий может значительно улучшить работу государственных учреждений и повысить их продуктивность. В ходе закрытой сессии конференции также обсуждались достижения его компаний, таких как SpaceX и Neuralink, что подчеркивает его стремление к инновациям и оптимизации процессов в различных сферах.
Ранее Илон Маск раскрыл факты нецелевого расходования бюджетных средств госслужащими США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова