Bloomberg: В России хотят превентивно запретить поставки урана в США

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Российский экспортер урановой продукции Tenex (АО «Техснабэкспорт», являющееся дочкой Росатома) уведомило клиентов из США о вероятном запрете российской стороной экспорта ядерного топлива в ответ на аналогичный закон, принятый 11 декабря властями Соединённых Штатов. Об этом пишет Bloomberg.
При этом у Bloomberg есть информация, что запрет могут отсрочить до 2028 года, а действие эмбарго продлить до 2040 года.
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