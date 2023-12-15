Великобритания с 1 января введет запрет на импорт российских алмазов

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В Великобритании сообщили о планах ввести запрет на импорт алмазов из Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.
«Правительство Великобритании представляет законопроект о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами», — цитирует агентство текст заявления британского МИД.
Уточняется, что новые ограничений вступят в силу с 1 января 2024 года.
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