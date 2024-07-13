Российских детей не смогут усыновлять граждане стран, где разрешена смена пола

Несмотря на заявления Еревана о невыплате причитающейся суммы в бюджет Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ), Армении будет начислен соответствующий взнос в 2025 году. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Виктор Васильев.