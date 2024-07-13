Российских детей не смогут усыновлять граждане стран, где разрешена смена пола

Фото: сайт Кремля
В Государственной думе РФ рассмотрят законопроект который устанавливает запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
В своём телеграм-канале он назвал принятие такого нормативного акта правильным и закономерным шагом в рамках государственной политики Российской Федерации, направленной на защиту традиционных семейных ценностей и детства. Председатель Госдумы напомнил также, что ранее депутатами было принято решение о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола.
По словам Володина, данная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам Австралии, Британии, Германии, Канады, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путём медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность. Он подчеркнул, что крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновлённые дети в этих странах.
По словам депутата, в Европе и Соединённых Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств. В США количество таких операций ежегодно увеличивается на 12%. Принимаемый закон поможет защитить наших детей, заключил Володин.
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* Организация признана экстремистской в РФ
По словам Володина, данная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам Австралии, Британии, Германии, Канады, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путём медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность. Он подчеркнул, что крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновлённые дети в этих странах.
По словам депутата, в Европе и Соединённых Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств. В США количество таких операций ежегодно увеличивается на 12%. Принимаемый закон поможет защитить наших детей, заключил Володин.
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* Организация признана экстремистской в РФ
Александр Бойцов