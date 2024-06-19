Володин выступил за запрет на усыновление детей из РФ в странах, где разрешена смена пола

Фото: сайт Кремля
Необходимо принять решение о запрете гражданам государств, где разрешена смена пола, усыновлять детей из РФ. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Он отметил, что политика западных государств в отношении детей ведёт к большой трагедии. По его словам, в Америке гормональная терапия рекомендуется детям с 6 лет, хирургические операции от 12 лет. В Австралии хотят разрешить несовершеннолетним в возрасте от 3 лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность.
В 10 странах Европы отсутствуют возрастные ограничения для смены пола, а в 8 европейских странах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних (в Бельгии с 16 лет, а в Испании с 12 лет), написал председатель ГД.
Володин добавил, что уже больше 10 лет действует запрет на усыновление детей для граждан Америки. Однако до сих пор эту возможность имеют граждане других государств, в которых разрешена смена пола.
Ранее председатель Государственной думы РФ призвал Верховную раду рассмотреть мирные инициативы Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В 10 странах Европы отсутствуют возрастные ограничения для смены пола, а в 8 европейских странах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних (в Бельгии с 16 лет, а в Испании с 12 лет), написал председатель ГД.
Володин добавил, что уже больше 10 лет действует запрет на усыновление детей для граждан Америки. Однако до сих пор эту возможность имеют граждане других государств, в которых разрешена смена пола.
Ранее председатель Государственной думы РФ призвал Верховную раду рассмотреть мирные инициативы Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова