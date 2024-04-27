Российский депутат стал обвиняемым по делу об участии в нежелательной организации

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский* стал фигурантом административного правонарушения по факту участия в деятельности нежелательной организации, передает ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов.
Вишневский подозревается в участии в деятельности движения «Голос»**, являющегося структурной подорганизацией международной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами»***.
Вишневский провел несколько часов в прокуратуре, где предоставил объяснения по возбужденному против него делу, и в пятницу 26 апреля покинул Россию. В пресс-службе законодательного собрания Санкт-Петербурга сообщили ТАСС, что не знают о возбуждении дела против депутата и что Вишневский находится в отпуске.
Об уходе Вишневского в отпуск сообщил в своем Telegram-канале глава фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов. По его словам, депутат должен вернуться в город 6 мая.
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* признан в России иностранным агентом
** признано в РФ иноагентом
*** признана нежелательной в РФ
Вишневский провел несколько часов в прокуратуре, где предоставил объяснения по возбужденному против него делу, и в пятницу 26 апреля покинул Россию. В пресс-службе законодательного собрания Санкт-Петербурга сообщили ТАСС, что не знают о возбуждении дела против депутата и что Вишневский находится в отпуске.
Об уходе Вишневского в отпуск сообщил в своем Telegram-канале глава фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов. По его словам, депутат должен вернуться в город 6 мая.
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* признан в России иностранным агентом
** признано в РФ иноагентом
*** признана нежелательной в РФ
Александр Климов