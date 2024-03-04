Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Политолог Галямов* получил заочный арест за фейки о российской армии

Политолог Галямов* получил заочный арест за фейки о российской армии

04 марта 2024, 14:43
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Басманный суд города Москвы вынес решение о заочном аресте политолога Аббаса Галлямова* в рамках расследования дела о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Галлямова* обвиняют по части 3 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, повлекшего за собой тяжкие последствия. Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и избрал меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца.

Ранее политолог был объявлен в розыск.


По данным следствия, Галлямов публиковал в социальных сетях и СМИ материалы, содержащие ложную информацию о деятельности российских военных в Украине. Утверждается, что эта информация привела к «тяжким последствиям», однако подробности этих последствий не уточняются.

Сам Галлямов*, находящийся за пределами Российской Федерации, отверг обвинения и заявил, что будет обжаловать решение суда.

Стоит отметить, что часть 3 статьи 207.3 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Однако в случае с заочным арестом осужденный не может быть заключен под стражу до момента его задержания или экстрадиции.

*10 февраля 2023 года Минюст России причислил его к иностранным агентам.

Читайте также:

Основателя Gulagu.net Осечкина обвиняют в распространении фейков против российской армии

Суд назначил Google третий оборотный штраф за неудаление фейков об СВО

Александр Бастрыкин: Закон о конфискации имущества снизит количество фейков о Вооружённых Силах России
#суд
#закон
#наказание
#политолог
#рф
#фейки
#армия россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье пьяная мать воткнула кухонный нож в ногу дочке за несделанные уроки
В Подмосковье мать воткнула кухонный нож в ногу дочке в момент «воспитания»
04 марта 2024, 15:33

Фото: iStock/PaulBiryukov

В Пушкино пьяная мать воткнула кухонный нож в ногу 10-летней дочке за то, что та не хотела делать домашнее задание. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 45-летняя женщина разозлись, что дочь не учит уроки в воскресенье вечером. Она накричала на ребенка, а потом схватила кухонный нож и воткнула его в ногу дочери.

Третьеклассница самостоятельно добралась до медицинского учреждения. Там врачи диагностировали у неё резаную рану коленного сустава. По данному факту полиция начала проверку. Выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она также уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать избила собственную 11-летнюю дочь за то, что та отказалась идти в магазин за пивом. Девочке понадобилась помощь медиков.

Читайте также:

В Верхней Пышме 4-месячная девочка утонула в ванной, пока мать была без сознания

В Молодове мать заподозрила девятилетнюю дочь в беременности

17-летняя мать из Воронежа выбросила новорожденного ребёнка из окна
#полиция
#врачи
#нож
#женщина
#уроки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта основная цель атаковавших Петербург беспилотников ВСУ
Украинские БПЛА пытались атаковать в Петербурге завод морских дронов
04 марта 2024, 14:47

Фото: iStock/aapsky

В Петербурге украинские беспилотники собирались атаковать предприятие по разработке и сборке морских торпед, надводных дронов и прочего вооружения. Об этом сообщает Mash.
Напомним, 2 марта Санкт-Петербург атаковали украинские беспилотники. Один из них попал в жилой многоквартирный дом, расположенный на Пискаревском проспекте. Дрон переносил взрывчатку весом 3, 5 кг. Он врезался между перекрытиями пятиэтажного жилого дома, выбив остекление и повредив балконы.

Всего, по информации Mash, Петербург атаковали семь украинских дронов. Все они летели с востока на сверхмалой высоте. Беспилотник, который пытался атаковать оборонный завод, сбили на подлёте к зданию. Его обломки нашли недалеко от предприятия. Завод входит в корпорацию Тактического ракетного вооружения. Там разрабатывают торпеды, беспилотные катера и подлодки, а также различные системы обнаружения.

Остальные вражеские дроны были уничтожены в воздухе.

Читайте также:

БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге

Появились подробности удара БПЛА по жилому дому в Санкт-Петербурге

ВСУ атаковали Петербург: куда направлялись дроны, сколько жертв и откуда были запущены БПЛА
#дом
#беспилотник
#завод
#дрон
#бпла
#жилой дом
#предприятия
#дома
#вооружения
#петербург
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Богомаз: Два человека пострадали при обстреле брянского посёлка Суземки
04 марта 2024, 12:27

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Два мирных жителя пострадали под обстрелом посёлка Суземки в Брянской области, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения», — прокомментировал случившееся губернатор Брянской области.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Богомаз также сообщил, что повреждения под обстрелом получил один частный жилой дом, в строении нарушено энергоснабжение. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.

Читайте также:

Гладков: ВСУ атаковали белгородский город Шебекино с помощью дрона-камикадзе

Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников

Появились данные о состоянии сотрудников СК, подвергшихся атаке беспилотника ВСУ
#брянская область
#александр богомаз
#всу
#атака
#пострадавшие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Readovka: ГУР Украины взяло на себя ответственность за диверсию в Самарской области
04 марта 2024, 11:32

Фото: iStock/Silent_GOS

4 марта в Самарской области произошла диверсия, которую ГУР Украины взяло на себя. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.
Неизвестные пытались взорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск. Несмотря на отсутствие пострадавших, инцидент вызвал задержки в движении поездов и нарушил обычную жизнь региона.

Специалисты оперативных служб сообщают, что причиной повреждения моста стала детонация самодельного взрывного устройства. Очевидцы утверждают, что произошло это около 6 утра.

Telegram Baza пишет, что повреждёнными оказались металлоконструкции и ограждение моста. Сама бетонная опора, по предварительным данным, осталась целой.

Читайте также:

Baza: В Самарской области произошёл взрыв на железнодорожном мосту

В сети появилось фото с места подрыва ж/д моста в Самарской области

В ГУР назвали плохой ситуацию для ВСУ в зоне СВО
#взрыв
#всу
#самарская область
#мост
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
14-летняя школьница из Саратова подверглась нападению льва
04 марта 2024, 11:10

Фото: iStock/Pieter-Pieter

В Саратове лев напал на подростка на территории предприятия, на котором содержали животное, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по региону.
Как сообщили в ведомстве, хищник содержался в вольере на территории некоего предприятия.

14-летнюю пострадавшую экстренно госпитализировали в больницу с травмами рук, врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что после случившегося была организована следственная проверка. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, ранее лев напал на дрессировщика в сочинском цирке. Когда два животных стали проявлять агрессию по отношению друг к другу, сотрудник цирка попытался их разнять, однако, пострадал сам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Полицейские арестовали мужчину, избившего жителя Подмосковья у бара в Москве

«Кидался яблоками и ударил кулаком в лицо»: Пьяного дебошира сняли с рейса Томск-Москва

В Петербурге годовалая девочка нашла на полу квартиры насвай и отравилась им
#саратов
#животное
#школьник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Машину замректора Луганского госуниверситета заминировали
Shot: Взрывчатку обнаружили под машиной замректора Луганского университета
04 марта 2024, 10:38

Фото: istock / Fahroni

Автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева заминировали. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По информации издания, под чёрной «Тойотой Лэнд Крузер» замректора нашли СВУ с электронным детонатором и белым веществом. Сообщается, что самого Киселева в этот момент в авто не было.

Правоохранители оцепили прилегающую территорию, после чего взрывотехники изъяли взрывчатку. Сейчас бомбу изучают сотрудники главного криминалистического управления СКР, подозреваемых разыскивают.

Ранее сообщалось, что под днищем автомобиля на въезде в Крым обнаружено взрывное устройство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Екатеринбурге внезапно умер молодой бодибилдер Кимак

В Вологодской области задержали за рулём полицейского в наркотическом опьянении

Россиянину дали пожизненное за тройное убийство, совершенное 24 года назад

#скр
#автомобиль
#сотрудники
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дрон с итальянским двигателем обнаружен на территории Петербургского нефтетерминала
БПЛА с 20 кг взрывчатки нашли на территории нефтяного терминала в Петербурге
04 марта 2024, 10:21

Фото: istock / aapsky

На территории Петербургского нефтяного терминала обнаружили беспилотник с двигателем итальянского производства и 20 кг взрывчатого вещества. Об этом информирует Телерам-канал Shot.
По данным издания, 3 марта около 10 утра сотрудник предприятия во время обхода заметил дрон с оторванным крылом и вызвал экстренные службы. Прибывшие на место экстренные службы установили, что БПЛА самолётного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа произведен итальянской фирмой Gilardoni.

Беспилотник обезврежен, его фрагменты переданы на экспертизу. Взрыва из-за падения дрона не последовало, поэтому никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Читайте также:

В Екатеринбурге внезапно умер молодой бодибилдер Кимак

В Вологодской области задержали за рулём полицейского в наркотическом опьянении

Россиянину дали пожизненное за тройное убийство, совершенное 24 года назад

#беспилотник
#дрон
#бпла
#предприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве арестовали мужчину, избившего до потери сознания жителя Подмосковья
Полицейские арестовали мужчину, избившего жителя Подмосковья у бара в Москве
04 марта 2024, 10:11

Фото: iStock/Dzurag

Полицейские задержали в Москве подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 29-летнему жителю Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столичному региону.
Отмечается, что приезжий мужчина при многочисленных очевидцах поругался с жителем Подмосковья около бара на улице Сретенка. Затем он позвал его отойти, после чего нанёс удар в область лица. 29-летний мужчина потерял сознание и был экстренно госпитализирован.

Врачи заключили, что мужчине был причинён тяжких вред здоровью, подчёркивает «Агентство городских новостей Москва».

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Читайте также:

«Кидался яблоками и ударил кулаком в лицо»: Пьяного дебошира сняли с рейса Томск-Москва

Московский школьник потерял слух после пощечины от тренера

В Петербурге годовалая девочка нашла на полу квартиры насвай и отравилась им
#происшествие
#полиция
#избиение
#москва
#подмосковье
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новосибирске жителя Таджикистана осудили за жестокое убийство школьницы
04 марта 2024, 10:08

Фото: iStock/Shutter2U

Суд Новосибирска огласил приговор 27-летнему Хушнуду Хамроеву. Его признали виновным в жестоком убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Следствие установило, что в октябре 2021 года Хамроев не раз угрожал лишить девушку жизни. 26 июля 2022 года он воплотил свои угрозы в жизнь, нанеся школьнице не менее 17 ножевых ударов. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Хамроева обвиненили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая угрозы убийством, истязания, незаконные половые отношения с несовершеннолетней и убийство.

4 марта суд признал Хамроева виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях. Ему назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родных погибшей и взыскал с осужденного материальный ущерб в размере 400 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 2 500 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд рассматривал дело более полутора лет. На протяжении всего судебного процесса подсудимый отрицал свою вину в незаконных половых отношениях с несовершеннолетней.

Читайте также:

Бывший майор милиции совершил двойное убийство из мести за сына и получил срок

В Подмосковье совершили тройное убийство пенсионерок

В Челябинской области раскрыли убийство 23-летней давности
#суд
#приговор
#убийство
#следствие
#происшествия
#ущерб
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф