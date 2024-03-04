Политолог Галямов* получил заочный арест за фейки о российской армии

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Басманный суд города Москвы вынес решение о заочном аресте политолога Аббаса Галлямова* в рамках расследования дела о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Галлямова* обвиняют по части 3 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, повлекшего за собой тяжкие последствия. Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и избрал меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца.
Ранее политолог был объявлен в розыск.
По данным следствия, Галлямов публиковал в социальных сетях и СМИ материалы, содержащие ложную информацию о деятельности российских военных в Украине. Утверждается, что эта информация привела к «тяжким последствиям», однако подробности этих последствий не уточняются.
Сам Галлямов*, находящийся за пределами Российской Федерации, отверг обвинения и заявил, что будет обжаловать решение суда.
Стоит отметить, что часть 3 статьи 207.3 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Однако в случае с заочным арестом осужденный не может быть заключен под стражу до момента его задержания или экстрадиции.
*10 февраля 2023 года Минюст России причислил его к иностранным агентам.
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Ранее политолог был объявлен в розыск.
Сам Галлямов*, находящийся за пределами Российской Федерации, отверг обвинения и заявил, что будет обжаловать решение суда.
Стоит отметить, что часть 3 статьи 207.3 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Однако в случае с заочным арестом осужденный не может быть заключен под стражу до момента его задержания или экстрадиции.
*10 февраля 2023 года Минюст России причислил его к иностранным агентам.
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Сергей Калугин