В Йемене из-за авиаударов США начались пожары и разрушения, рассказали очевидцы

Суд в Сыктывкаре арестовал российского боксера, завоевавшего бронзовую медаль на Олимпийских играх в 2016 году, Владимира Никитина за вымогательство 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.