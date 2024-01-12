В Йемене из-за авиаударов США начались пожары и разрушения, рассказали очевидцы

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В ряде провинций Йемена зафиксированы сильные пожары и разрушения из-за начавшихся авиаударов США и Великобритании по объектам хуситов (движения «Ансар Алла»). Об этом пишет РИА Новости.
Кроме того, в социальных сетях появились видео взрывов в городе Ходейда на берегу Красного моря.
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