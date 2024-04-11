Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет

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Мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности может быть пересмотрен в России из-за планов США развернуть такие же системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что опираясь на недавние обсуждения в ходе визита министра иностранных дел РФ в Пекин, на двойное сдерживание Россия должна ответить двойным противодействием. Один из пунктов — пересмотр подхода к объявленному в 2018 году президентом одностороннего моратория на развертывание подобных систем.
Рябков напомнил, что тогда было заявлено, что появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира «приведет к соответствующим шагам с нашей стороны».
Отвечая на вопрос, станет ли поводом для пересмотра РФ ее одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности появление подобных ракет США на их территории на острове Гуам, замминистра ответил утвердительно.
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Рябков напомнил, что тогда было заявлено, что появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира «приведет к соответствующим шагам с нашей стороны».
Отвечая на вопрос, станет ли поводом для пересмотра РФ ее одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности появление подобных ракет США на их территории на острове Гуам, замминистра ответил утвердительно.
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Алёна Самарева