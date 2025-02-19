Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине, заявил Путин

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной. Европейцы сами прекратили контактировать с Россией, а Киев даже на законодательном уровне запретил проведение переговоров.
Также Путин подчеркнул, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Однако эту встречу нужно тщательно подготовить. Президент добавил, что истерика Украины по поводу того, что её представители не присутствовали на переговорах России и США, неуместна.
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Также Путин подчеркнул, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Однако эту встречу нужно тщательно подготовить. Президент добавил, что истерика Украины по поводу того, что её представители не присутствовали на переговорах России и США, неуместна.
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Анастасия Чинкова